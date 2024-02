Los países de la OTAN descartan enviar tropas a Ucrania tras los comentarios de Macron

Las autoridades de varios Estados miembro de la OTAN han descartado este martes el envío de tropas de la Alianza a Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio a pesar de las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha abierto la puerta a tomar medidas de estas características. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha afirmado que los países de la OTAN "coinciden en la necesidad de hacer más por Ucrania", un país que "necesita armas, munición y defensa aérea", según ha indicado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. Sin embargo, ha señalado que "una cosa está clara" y es que "no habrá tropas terrestres de los países europeos ni de la OTAN". El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha descartado previamente enviar tropas a Ucrania y ha señalado que se ceñirá a la entrega de equipamiento militar tras la ratificación del Parlamento de Hungría a la entrada del país en la OTAN. "Actualmente no estamos pensando en ello", ha dicho el mandatario en declaraciones a la cadena de televisión SVT después de que el presidente francés dijera no descartar el envío de tropas a Ucrania a pesar de que no exista consenso al respecto en el seno de la Alianza. "Haremos todo lo necesario para asegurarnos de que Rusia no gane esta guerra", señaló Macron. "Respeto el deseo de Francia de ayudar a Ucrania, pero ahora ayudamos a Ucrania de otra manera, suministrándole equipos avanzados", ha manifestado Kristersson, que ha afirmado que esta cuestión "no está sobre la mesa ahora mismo". En este sentido, ha aseverado que "si un país quiere enviar tropas a otra parte del mundo, esto no afectará a la OTAN". "La tradición francesa no es la tradición sueca", ha sostenido después de que Hungría diera el lunes el visto bueno a la entrada del país en la alianza, lo que salva así el último escollo con el que se topaba Estocolmo. Por su parte, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha puntualizado que "no planea enviar soldados polacos a Ucrania" durante una rueda de prensa con su homólogo checo, Petr Fiala, en Praga, según informaciones de la agencia polaca de noticias PAP. "Me da la sensación de que deberíamos desarrollar los métodos de cooperación que empezamos a poner en marcha tras el inicio de la invasión. Debemos ayudar a Ucrania a defenderse para que los objetivos de Vladimir Putin no se cumplan", ha dicho antes de manifestar que "esto es muy importante para el conjunto de Europa y la estructura de seguridad a escala global". Fiala ha dado las gracias a Tusk por su disposición a unirse a República Checa a la hora de entregar munición de artillería a Ucrania y ha descartado el servicio militar obligatorio para los checos. "En ningún caso esto será una guerra obligatoria", ha aseverado la ministra de Defensa, Jana Cernochová. Además, Fiala ha destacado la necesidad de aumentar el número de reservistas en activo, una cifra que "debería ser superior a 30.000", tal y como ha explicado en declaraciones recogidas por Nova TV. "Se puede debatir cuántas personas deben estar preparadas para participar en la defensa de un Estado", ha zanjado.