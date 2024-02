La SGAE celebra su 125º aniversario con un congreso sobre inteligencia artificial y sus consecuencias en la cultura

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) celebrará un congreso internacional sobre la inteligencia artificial (IA) y las consecuencias que esta tiene en la cultura los próximos 14 y 15 de marzo en la Casa de las Alhajas de Madrid, con motivo de su 125º aniversario. Así, la directora del congreso 'La propiedad intelectual y las industrias culturales ante la inteligencia artificial generativa' y presidenta del Instituto Autor, Marisa Castelo, ha subrayado que este foro servirá para "abrir un debate serio y profundo" sobre la forma en la que la IA impacta en el área de las industrias culturales, según ha informado la entidad en un comunicado. "Oímos hablar continuamente de inteligencia artificial pero lo cierto es que no se ha abierto un debate serio y profundo en España sobre su impacto en el área de las industrias culturales, el derecho de autor y los derechos afines. Estamos yendo muy tarde, muy por detrás de lo que ya está sucediendo, habida cuenta que no estamos hablando de futuros lejanos", ha advertido, según un comunicado, Castelo. Por su parte, el presidente de SGAE, Antonio Onetti, considera que es "urgente" una reflexión sobre el impacto de la IA en los derechos de propiedad intelectual. "Es hora de escuchar a quienes están en primera línea para ofrecer soluciones a asuntos de vital importancia para el desarrollo del sector: cómo promovemos la diversidad cultural y aseguramos que la IA no perpetúe los prejuicios y desigualdades existentes", ha agregado, según un comunicado, Onetti. El foro contará con la presencia de ponentes como el secretario general del Supervisor Europeo de Protección de Datos, Leonardo Cervera Navas; el eurodiputado y portavoz de Socialistas y Demócratas (S&D) en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Ibán García del Blanco o la subdirectora General de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, Lara Chaguaceda. Además, todos los ponentes responderán a cuestiones como la aplicación de la IA en la industria cultural y su efecto en "los contenidos protegidos, el uso ético y sostenible de esta tecnología en el futuro, la regulación legislativa en la Unión Europea (UE), la minería de datos, la censura algorítmica del arte o los últimos acontecimientos y tendencias actuales en Estados Unidos en el uso de la inteligencia artificial, entre otras.