La influencer Susana Bicho, ¡se casa! Te contamos quién es su futuro marido, Guille Valle

Los 34 años que cumplió el sábado no han podido empezar mejor para Susana Molina, más conocida como Susana Bicho. La popular influencer recibía el mejor regalo de cumpleaños imaginable por parte de su novio desde 2021, Guille Valle, un anillo de compromiso para sellar su amor con un 'sí quiero' por todo lo alto. Pletórica, y todavía "asimilando" que pronto se convertirá en una mujer casada -aunque la pareja todavía no ha decidido ni la fecha ni el lugar de su boda- la murciana anunciaba la gran noticia en sus redes sociales con un vídeo presumiento de joya mientras su prometido y ella se comen a besos en un fotomatón durante la fiesta con la que celebró su cumpleaños en un céntrico local de Madrid rodeada de amigos como Anabel Pantoja o Belén Esteban. "Un sí quiero como una catedral" ha añadido por si alguien tenía alguna duda de que su anillo es de compromiso. "Estoy muy feliz de lo que hemos construido y de todo lo que nos queda por hacer juntos. A nuestra manera, sin prisa, sin presión, sin importarnos lo que se espera de nosotros" ha confesado sin llegar a creerse todavía el importante paso que dará con su novio desde hace tres años. Susana saltó a la fama hace ya más de 10 años, cuando ganó 'Gran Hermano 14', un reality en el que además del maletín de 300.000 euros de premio encontró el amor en Gonzalo Montoya. Después de varios años de discreta relación conviviendo en Sevilla -donde se hizo 'bestie' de la sobrina de Isabel Pantoja- la pareja decidía poner a prueba su noviazgo en 'La isla de las tentaciones'. Y el resto es historia... el sevillano le era desleal y Susana decidía cortar de raíz con él, dejando la ciudad andaluza y comenzando una nueva vida en Madrid donde comenzó su éxito como influencer y donde no tardó en conocer a su futuro marido, Guille Valle. Un joven veterinario que no dudó en dar un giro radical a su profesión adaptándose a la vida de su chica, fundando la aplicación ViveApp -que pone en contacto a empresas e influencers- a la que ahora se dedica a tiempo completo y donde trabaja mano a mano con Susana, con la que también ha creado una agencia de comunicación llamada Momo Studio, con la que están consiguiendo un éxito rotundo. Demostrando la buena relación que mantiene con su exnovia a pesar de su polémica ruptura, Gonzalo Montoya ha sido de los primeros en felicitar públicamente a la pareja por su boda: "Oleee enhorabuena! Felicidades chicos" ha escrito en el perfil de la influencer. Una felicitación a la que pronto se han sumado la de innumerables rostros conocidos como Victoria Federica, María Pombo, Dulceida, Anita Matamoros, Laura Escanes Anabel Pantoja, Belén Esteban o Violeta Mangriñán, que han llenado el post de Susana de buenos deseos para el importante paso que está a punto de dar con Guille. ¡Enhorabuena!