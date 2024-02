La Eurocámara se divide por la respuesta a dar frente a Israel por su ofensiva en Gaza

El Parlamento Europeo ha dejado a las claras este martes las divisiones existentes en el seno de la Unión Europea respecto a demandar un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza y tomar medidas contra Israel por su ofensiva militar, en medio de ataques cruzados entre eurodiputados por las críticas al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu. En un debate en el pleno de Estrasburgo sobre la situación en Gaza, tras casi 30.000 muertos en cuatro meses y medio de operación de Israel contra Hamás, la peticiones de los grupos de izquierda y liberales para un alto el fuego inmediato en Israel, que la UE suspenda el acuerdo de asociación con Tel Aviv o se plantee un embargo de armas han chocado con la posición de los grupos de derecha, que han afeado la falta de críticas al movimiento islamista Hamás y han acusado a la izquierda de afrontar el conflicto en Oriente Próximo "desde la ideología". Así las cosas, el eurodiputado del PP y portavoz en este debate, Antonio López Isturiz, ha ironizado con que la Eurocámara rompe el récord al debatir seis veces y emitir dos resoluciones sobre Gaza en tan solo cuatro meses y ha reprochado a los eurodiputados de izquierda que "busquen votos" para las elecciones con esta cuestión. Y frente a las críticas a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la UE tiene que estar en el "centro y ser mediador" entre Israel y Hamás, evitando en todo momento cualquier denuncia al Ejecutivo de Netanyahu. Hermann Tertsch, de Vox, ha denunciado una "fobia" de la izquierda hacia Israel y ha defendido que no habrá alto el fuego "hasta que se acabe con Hamas", grupo terrorista que porque "pone en peligro todo". "Tiene que acabar Hamas, ser liberados los rehenes y luego hablamos de alto el fuego", ha dicho. De lado del PSOE, Nacho Sánchez Amor ha asegurado que la "desproporción de la respuesta de Israel destruye cualquier atisbo de derecho de defensa". "Es ya pura impunidad", ha indicado sobre la situación en Gaza, después de que la socialista sueca, Evin Incir, haya respondido al PP que la Eurocámara tendrá que seguir debatiendo "diez o quince veces" mientras sigan cayendo las bombas sobre la Franja, al tiempo que ha criticado la falta de medidas para frenar a Israel y que la UE solo aplique el Derecho Internacional "cuando encaja con su agenda y las víctimas son las correctas". Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, ha señalado que en el sur de la Franja se "ve el horror y el olor de un genocidio", por lo que ha pedido a la Comisión Europea un plan para hacer cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia que avisó a la comunidad internacional a finales de enero que había que prevenir un genocidio en Gaza. El eurodiputado de IU Manu Pineda ha avisado de que la UE se está convirtiendo en "cómplice" de la "solución final" contra el pueblo palestino al no tomar medidas para garantizar el cumplimiento del fallo de la CIJ y ha tachado la ofensiva de Israel en Gaza como "el mayor acto de antisemitismo después de la II Guerra Mundial", al suponer el "genocidio" de un pueblo semita como el palestino. Entretanto, el parlamentario de ERC Jordi Solé ha denunciado la situación humanitaria en la Franja, alertando de que el acceso ha empeorado con respecto al mes de enero, cuando el CIJ emitió su orden, y ha reclamado un "alto el fuego inmediato", insistiendo en que "cuanto antes mejor" se consiga esto en las negociaciones en marcha en Qatar. Para la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, la UE debe elevar la presión sobre Israel para evitar una tragedia mayor en Gaza y ha advertido del "riesgo de colapso inminente" por falta de ayuda humanitaria a la Franja. Mientras que Miguel Urbán, de Anticapitalistas, ha denunciado la "nueva 'Nakba'" contra el pueblo palestino "con complicidad" de los gobiernos europeos, tras recalcar que Israel usa el hambre "como arma de guerra" al no dejar entrar alimentos y ayuda humanitaria a Gaza. Miranda y Urbán viajaron este pasado fin de semana al paso fronterizo de Rafá desde donde denunciaron la "inacción" de gobiernos e instituciones europeas ante "la impunidad" de Israel.