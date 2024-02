La cantante Patti Smith pide a la juventud en México enojarse ante el deterioro ambiental

Guadalajara (México), 27 feb (EFE).- La cantante estadounidense Patti Smith pidió este martes a la juventud en México que se enoje ante las políticas económicas internacionales que han acabado con los recursos naturales y que tienen al mundo en una crisis climática.

“Sean conscientes, edúquense y enójense, enójense y estén preparados ante personas que solo están interesados en comerciar y hacer negocios. Necesitamos hacer un esfuerzo global, veo a los jóvenes querer salvar el mundo porque nosotros no hemos hecho un buen trabajo”, dijo en una conferencia de prensa.

Smith está en la ciudad de Guadalajara como artista estelar de la Feria Internacional de la Música (FIM), que se realizará entre el miércoles y el próximo sábado y en la que presentará por primera ocasión en México su proyecto de arte sonoro 'Correspondences'.

La escritora y artista plástica de 77 años de edad trabajó en este proyecto durante 10 años junto con Stephan Crasneanscki, líder del colectivo Soundwalk Collective, en el que recogieron paisajes sonoros de diversas partes del mundo.

Además, documentaron la extinción de especies animales y la devastación de áreas naturales desde 1946 a la fecha.

La legendaria cantante conocida como 'la madrina del punk' llamó a hacer esfuerzos individuales que impacten en el medioambiente como acabar con el uso de los plásticos que contaminan el mar o moderar el consumo de comida empaquetada.

“Todos podemos hacer cosas pequeñas, pero imaginen si millones de personas lo hacemos, podemos ser más políticos y más activistas y hablar con los políticos para tratar de hacer nuevas leyes, pero todo empieza con la conciencia”, expresó.

Smith explicó que este proyecto surgió de sus preocupaciones políticas acerca del deterioro del medioambiente y de la humanidad para volcarlas en un lenguaje sonoro que llegue a cualquiera.

Tas estrenar 'Correspondences' en Colombia en julio pasado, la cantante dará una conferencia y presentará un espectáculo poético-musical del mismo nombre en Guadalajara este miércoles y, después, en la Ciudad de México el viernes.

La cantante explicó que volver a México con este proyecto tiene un especial significado porque fue el primer país al que viajó en su adolescencia y por su riqueza cultural, que la ha influenciado a lo largo de su carrera, además de recordarle al escritor Roberto Bolaño, un gran amigo.

“Hay un millón de formas en las que he sido influenciada por la cultura mexicana desde que era muy joven, no hablo español, pero siento la tierra de México yo he pintado con esa tierra roja de sus montañas y sus cuevas”, declaró.

La FIM reunirá a cientos de expertos de la industria musical de Iberoamérica, Estados Unidos y Canadá en Guadalajara con 30 conferencias y talleres, espectáculos con 30 artistas y la segunda edición del festival Portamérica Latitudes, una réplica del que se realiza desde hace una década en Galicia, España.