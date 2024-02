Jessica Bueno y Luitingo, ¿comprometidos? El misterioso anillo que ha desatado los rumores

Dos meses después de dar rienda suelta a sus sentimientos e iniciar su historia de amor, Jessica Bueno y Luitingo viven en una permanente luna de miel. Tras pasar las Navidades con sus respectivas familias, la modelo regresaba a Bilbao con sus tres hijos -Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera; y Jota y Alejandro, con Jota Peleteiro, que es noticia porque se acaba de convertir al islam- y el cantante, cumpliendo con su promesa de darlo todo por ella, no tardaba en seguirla hasta la ciudad vasca. Una apuesta de la que no se arrepiente para nada, ya que la experiencia de convivir con Jessica en la vida 'real' es inmejorable. Tal y como comparten a menudo con sus seguidores en redes sociales, Luitingo ha encajado a la perfección en la rutina diaria de la modelo, y juntos disfrutan de su amor en Bilbao compartiendo planes de ocio, sesiones de belleza e incluso clases de yoga. El pasado 14 de febrero, día de los enamorados, el artista andaluz dedicaba una preciosa declación de amor a su chica en Instagram: "Gracias por existir, y ser la flor más bonita del jardín. Y gracias también por hacerme tan feliz. Lo dije muchas veces, y lo seguiré diciendo: "Soy afortunado de poder tocar contigo el cielo". Te lo digo desde mi corazón y su interior, te admiro, te adoro, te quiero, y me embobo cuando te veo. Por supuesto cada segundo va a más, pero me sigue pasando lo mismo que cuando te vi sonreír por primera vez. Me emociona estar a tu lado, no lo puedo evitar" confesaba. Un mensaje que destila romanticismo en cada palabra y que continuaba revelando que "me pone los bellos de punta que me mires, que me toques, que te apoyes en mi pecho, que me cojas las manos* me pone los bellos de punta sólo el hecho de pensar, que me quedan infinidad de amaneceres junto a tu piel. "No dudes ni un segundo de lo que vales, porque aparte de que jamás lo voy a permitir, eres luz y bondad por donde se te mire. Que este querer tan bonito y alegre que tenemos dure una eternidad. Quiero que sepas que te cuidaré. Te quiero muchísimo mi Jessi" concluía, dejando sin palabras a la modelo en su primer San Valentín juntos. Una demostración pública de unos sentimientos propios de película romántica que Luitingo acompañaba de varios regalos muy especiales y un enorme ramo de rosas rojas que podría haber marcado un antes y un después para la pareja, que ha pasado este fin de semana en Madrid disfrutando como nunca de su amor. Y ha sido precisamente durante su escapada a la capital cuando el cantante nos ha sorprendido al publicar un storie en el que Jessica, radiante y con los ojos brillantes de pura emoción, posa con un anillo ¿de compromiso? que su chico enseña orgulloso a sus seguidores. "Quiero que sepas que te cuidaré. Te quiero muchísimo mi Jessi" ha asegurado, prometiéndole una vez más amor eterno a la ex de Kiko Rivera. Una joya de oro con un brillante que la modelo luce en su dedo anular en la mano derecha, como se llevan los anillos de pedida. ¿¡Boda a la vista a pesar de que solo llevan 2 meses de relación?! Por el momento la pareja no ha anunciado su compromiso, pero sus seguidores están revolucionados y esperando como agua de mayo que Luitingo y Jessica desvelen si lo suyo va tan en serio que ya planean su 'sí quiero'.