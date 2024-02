Fernando Velo no descarta tomar medidas legales contra las "falsedades" que se están diciendo de Antonio Tejado

Tras su detención por su supuesta implicación en una banda criminal dedicada al asalto de casas de famosos, entre las que se encuentra la de su propia tía, María del Monte, Antonio Tejado emitió un comunicado a través de sus abogados para expresar su posición frente a las diversas informaciones difundidas por los medios de comunicación: "He sido testigo con pesar de cómo se han difundido falsedades sobre mi persona, así como declaraciones que atentan contra mi intimidad y reputación, vulnerando mi derecho al honor". El abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo, ha manifestado su posición respecto a los procedimientos judiciales en curso y la posible estrategia de defensa ante el equipo de Europa Press, sin ofrecer detalles sobre las acciones que tomarán, pero sin descartar medidas legales contra lo que considera difamaciones hacia su cliente. Velo ha afirmado: "No os voy a comentar absolutamente nada que tenga que ver con el procedimiento", y ha asegurado que la estrategia de defensa y las diligencias que tienen en mente no serán comunicadas a la prensa. Velo también ha abordado las especulaciones sobre un posible "contubernio" para dañar la imagen de Tejado, admitiendo: "Sí, puede que haya algo de eso también, claro". En cuanto a si las discusiones mediáticas han podido perjudicar a Tejado, ha reflexionado sobre el papel de los medios y cómo se maneja la información con ciertos intereses, comentando: "Eso lo sabréis los medios, lo que os interesa decir y lo que no, y con qué fin". En relación con las declaraciones que Tejado ha podido realizar y su orden dentro del procedimiento, el abogado ha reiterado su posición de no hacer comentarios sobre el proceso, afirmando que no ha sido prudente discutir públicamente detalles sobre el procedimiento judicial o las tácticas de defensa que planean adoptar. Finalmente, al ser preguntado sobre la posibilidad de emprender acciones legales ante los comentarios que han podido estar afectando a su cliente, el letrado ha sugerido que cualquier decisión en este sentido será tomada en el momento adecuado: "Eso vendrá cuando consideremos que es el momento oportuno".