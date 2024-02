Experto advierte de que España tiene un "alto margen de mejora" en la incorporación de biosimilares

España tiene un "alto margen de mejora" en la incorporación de medicamentos biosimilares en el mercado, ya que, en comparación con otros países, "España siempre está en la mitad del camino", según ha expuesto el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública Jaime Espín, en la presentación del 'Estudio dore el mercado de medicamentos biosimilares en el Sistema Nacional de Salud en España', impulsado por la Asociación Española de Biosimilares (Biosim). En concreto, el presente estudio, coordinado por el propio Espín, aporta un análisis pormenorizado del consumo de los medicamentos biosimilares por principio activo y por CCAA en los últimos años (2016 a 2022) en España. En relación con lo primero, Espín ha señalado que también hay "un amplio margen de mejora" en cuanto al consumo de medicamentos biológicos en España. Una de las problemáticas señaladas por el experto es la confusión aún existente entre los términos de medicamentos biológicos, que dan lugar a los biosimilares, y los genéricos. A diferencia de los medicamentos de síntesis química, que, al perder la patente, originan los medicamentos genéricos, los medicamentos biológicos dan lugar a los biosimilares. El desarrollo y fabricación de los medicamentos biológicos es más compleja y costosa que los de síntesis química, lo que hace que el precio sea otro de los factores importantes a la hora de discutir sobre el acceso a los medicamentos biológicos. Sin embargo, Espín ha señalado que la eficiencia "no es que el sistema consiga ahorro, sino que nuevos pacientes o pacientes de líneas previas puedan ser tratados". Por otro lado, el análisis de la velocidad de penetración de los medicamentos biosimilares en España muestra una situación "muy heterogénea" dependiendo del principio activo de que se trate y sin ningún patrón claro de comportamiento, pues más tiempo en el mercado no significa siempre mayor penetración de medicamentos biosimilares. Aunque hay un mayor consumo de envases de medicamentos biológicos con biosimilar dispensados en oficina de farmacia que en hospital, el porcentaje de medicamentos biosimilares sobre el total del principio activo (la cuota de mercado del biosimilar) es mayor en el ámbito de dispensación hospitalaria que en oficina de farmacia (73% vs 30%, respectivamente, en el 2022). MAYOR PENETRACIÓN EN LA DISPENSACIÓN HOSPITALARIA Por tanto, el mercado de los medicamentos biosimilares de dispensación hospitalaria es más competitivo que el mercado de los medicamentos biosimilares de dispensación en oficina de farmacia. Concretamente, los medicamentos biosimilares de dispensación hospitalaria de mayor consumo en dosis diaria definida en el 2022 han sido eritropoyetina, infliximab y adalimumab. El consumo en esta misma cantidad de enoxaparina sódica, que es un medicamento de dispensación en oficina de farmacia prioritariamente, es muy superior a todos los medicamentos biosimilares de dispensación hospitalaria. Cuando se analiza el porcentaje de penetración de los medicamentos biosimilares para enfermedades agudas y crónicas según su ámbito de dispensación --hospital u oficina de farmacia--, se observa que el mayor porcentaje de penetración se sitúa en medicamentos hospitalarios dirigidos a patologías agudas, siendo menor en medicamentos biológicos con indicación para patologías crónicas de dispensación en oficina de farmacia. Si se analizan por separado medicamentos de administración intravenosa o subcutánea, se observa que entre los medicamentos anti-TNF hay un mayor porcentaje de consumo de biosimilar de administración intravenosa (infliximab) frente a los biosimilares de administración subcutánea (etanercept y adalimumab). GASTO FARMACÉUTICO Asimismo, según el estudio, se observa una falta de relación entre el gasto farmacéutico y la penetración de los biosimilares por CCAA, muy determinado por el escaso peso de los medicamentos biosimilares en el gasto farmacéutico total. Al mismo tiempo, existe gran variabilidad en el consumo de biosimilares por CCAA. En el ámbito de medicamentos de dispensación en oficina de farmacia, se observa una amplia dispersión en el consumo de la enoxaparina sódica. Entre los medicamentos biosimilares de dispensación hospitalaria, destaca la gran variabilidad por CCAA en el consumo de adalimumab, infliximab, eritropoyetina u enoxaparina sódica. Así, la incorporación de los medicamentos biosimilares por parte de las CCAA también es muy variable. A su vez, los ámbitos hospitalarios y de dispensación en oficina de farmacia son muy dispares en relación a la prescripción, compra y dispensación de medicamentos biosimilares, teniendo los medicamentos de dispensación en oficina de farmacia mayor margen de mejora en la penetración de los medicamentos biosimilares que los hospitalarios. Por último, este informe pone de manifiesto la necesidad de transparencia y análisis de datos de consumo de los medicamentos biosimilares en España. Siguiendo los ejemplos de otros países como Italia o de Portugal, la investigación destaca la importancia de que en España se cuente con una entidad, al estilo de Observatorio Nacional de Medicamentos Biosimilares, que publique los datos de forma periódica y que estén públicamente accesibles para poder hacer estudios de calidad que puedan ayudar a diseñar políticas futuras, a fin de mejorar el acceso a los medicamentos biosimilares. Durante el acto, el director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, César Hernández, ha destacado que "es imposible ver los biosimilares sin ver le resto del sector", por lo que ha llamado a la "cautela" a la hora de comparar España con otros países. "Cuando comparamos entre países, hay que tener en cuenta que no solo es la política concreta de una cosa concreta, sino que la política sanitaria está hecha de una cosa totalmente diferente", ha apuntado, para insistir en que "hay que tener en cuenta que la complejidad del asunto es mucho más que la mirada de un solo punto". Así, ha señalado que hay que "hacer mejoras" en las políticas de compra y ha reconocido la necesidad de hacer "políticas activas" para la incorporación de biosimilares en España. "Una política de precios de referencia y de compra es la base de cómo avanzar dentro de nuestra realidad", ha finalizado.