El técnico del Celtic se defiende de críticas tras decir "buena chica" a una periodista

Londres, 27 feb (EFE).- Brendan Rodgers, técnico del Celtic de Glasgow, se defendió tras decir "buena chica" a una periodista en una entrevista y dijo que es "triste" que la sociedad trate de "acabar con una persona" en cuanto pueden.

Rodgers se dirigió de esta forma a Jane Lewis, reportera de la cadena británica BBC, después de la victoria del Celtic por 3-1 contra el Motherwell y fue criticado por la asociación For Women Scotland y calificado como "sexismo casual".

Lewis publicó un comunicado en el que dijo que Rodgers no le ofendió en ningún momento y que por su parte estaba todo bien.

"Tristemente, en esta sociedad, tratamos de ofender o de buscar algo ofensivo con lo que atacar a la gente. Creo que en mi vida siempre he sido cálido y respetuoso con la gente, y eso nunca cambiará. He hablado con Jane y no se sintió ofendida. No reímos sobre ello y seguirá haciéndome preguntas comprometidas, estoy seguro. Pero al veo cada semana y tengo una buena relación con ella, como con la mayoría de gente en mi vida, sea profesional o personal", dijo Rodgers este martes en rueda de prensa.

"La ironía de esto es que hace poco compartí con los jugadores la historia de Jessica Watson, una mujer de 16 años que viajó alrededor del mundo sola en un barco. El documental se llama "True Spirit" y es muy inspirador. Lo compartí con los jugadores para que vieran la inspiración que pueden tomar de una mujer a esa edad y por lo que ha tenido que pasar. Por eso me entristece mucho todo esto, porque no soy esa clase de persona ni nunca podría serlo. Pero también me entristece la sociedad actual, porque la gente busca maneras de acabar contigo". EFE

msg/asc