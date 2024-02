El presidente Israel apela a la participación en unas elecciones municipales en medio del conflicto en Gaza

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha hecho este martes un llamamiento a la población para que acuda a votar en las elecciones municipales, previstas inicialmente para octubre de 2023 pero aplazadas en dos ocasiones debido al conflicto desatado tras los ataques perpetrados a principios de ese mes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Los colegios electorales han abierto a primera hora del día en Israel y también en los asentamientos en la Cisjordania ocupada --mientras que los militares desplegados en Gaza votaron previamente en colegios temporales abiertos en la Franja--, mientras que los residentes de varias localidades cerca del enclave palestino y la frontera con Líbano votarán en noviembre. Alrededor de 7,2 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a las autoridades en Ayuntamientos y Colegios locales en más de 240 ciudades, en las que suponen las terceras elecciones de este tipo aplazadas en la historia del país --tras las de 1973 por la Guerra del Yom Kippur y las de 1982 por la Primera Guerra de Líbano--. "Michal y yo hemos cumplido nuestro deber y hemos votado en las elecciones municipales para el alcalde y el Consejo Local de Jerusalén, la capital de Israel", ha dicho Herzog en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, donde ha publicado una fotografía en la que aparece votando junto a su esposa. "Los gobiernos locales tienen un efecto dramático sobre nuestras vidas y pido de nuevo a los ciudadanos de Israel que acudan a votar para dejar una marca", ha manifestado, antes de recalcar que "en los colegios electorales habrá cabinas representando a los secuestrados (durante los ataques del 7 de octubre) y nuestra demanda, petición y rezo para verlos pronto de vuelta a casa". En estos comicios hay dos papeletas para los votantes: amarillas para los candidatos individuales a alcalde o jefe de las autoridades regionales, y blancas para los partidos que integrarán los consejos de la ciudad o la región. Los candidatos a la Alcaldía deben lograr al menos el 40 por ciento de los votos para lograr la victoria en primera ronda. En caso de que no se llegue a este umbral, habrá una segunda vuelta el 10 de marzo, si no hay nuevos aplazamientos. Sin embargo, se espera que la participación sea baja debido a las consecuencias del conflicto en Gaza y en la frontera con Líbano y ante el creciente malestar popular con el Gobierno que encabeza Benjamin Netanyahu por su gestión de los ataques del 7 de octubre y la posterior ofensiva contra el enclave palestino. LLAMAMIENTO A ELECCIONES GENERALES Por otra parte, el ministro del Interior israelí, Moshe Arbel, ha asegurado durante la jornada que, a pesar del conflicto, no hay "obstáculos" a nivel "técnico" para celebrar las elecciones a nivel nacional, según ha informado el diario 'The Times of Israel'. "Debe haber una decisión por parte de la Knesset --el Parlamento--", ha argüido. Las palabras de Arbel llegan un día después de que el líder opositor, Yair Lapid, argumentara que el hecho de que se celebren elecciones municipales demuestra que es posible convocar generales, incluso a pesar del conflicto, en medio del rechazo de Netanyahu a la posibilidad de unas elecciones anticipadas. "Necesitamos elecciones cuanto antes", dijo, después de que la mayoría de los miembros del Gobierno se haya pronunciado en contra de los llamamientos de miles de manifestantes para unos comicios, apuntando que tendría un impacto negativo sobre el país en un momento de conflicto y ante el temor de la expansión de las hostilidades en la región. De hecho, el propio Netanyahu afirmó la semana pasada que "lo último que se necesita ahora son elecciones". "Lo que necesitamos es unidad", recalcó, si bien activistas y opositores le acusan de prolongar la ofensiva y el conflicto con el objetivo de mantenerse en el poder. El Ejército israelí lanzó una ofensiva contra Gaza en represalia por los ataques del 7 de octubre, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de casi 29.900 palestinos, a los que se suman más de 400 en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y los ataques por parte de colonos israelíes.