El Kremlin niega tener información sobre el supuesto canje de Navalni

El Kremlin ha asegurado que no tiene información sobre el supuesto canje de presos que estaba ya sobre la mesa para intercambiar a Alexei Navalni, después de que el entorno del político opositor afirmase que dicho plan estaba ya cerrado y que fue el presidente, Vladimir Putin, quien lo frustró en el último momento. "No sé nada. No tengo ninguna información", ha esgrimido este martes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en la primera reacción oficial a estas informaciones. Sobre la supuesta mediación del oligarca Roman Abramovich, ha instado a preguntarle al propio magnate, según la agencia de noticias Interfax. Una aliada de Navalni, Maria Pevchij, afirmó el lunes en un vídeo que estaban ya en "la fase final" de un plan para intercambiar al opositor por el supuesto espía ruso, Vadim Krasikov, encarcelado en Alemania por asesinato. Según estos planes, la liberación de Navalni iba a ser cuestión de "días", pero murió en prisión el 16 de febrero. El Gobierno alemán, implicado también en este supuesto intercambio, ha evitado pronunciarse, aunque sí ha señalado por boca de su canciller, Olaf Scholz, a Putin como principal responsable de la muerte de Navalni, que falleció en circunstancias desconocidas en una remota prisión del Ártico.