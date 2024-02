El jefe de la OMS insta a Israel a que "considere" las implicaciones humanitarias de una incursión en Rafá

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha instado a Israel a "considerar las implicaciones humanitarias" de una incursión terrestre en Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, de cuyas consecuencias catastróficas ya ha alertado la comunidad internacional, ya que actualmente hay alrededor de 1,5 millones de palestinos en la ciudad, que no tienen otro lugar al que ir tras huir de otras áreas del enclave. "Me aterrorizan las consecuencias de una incursión a gran escala en Rafá, donde más de un millón de personas se refugian en condiciones de hacinamiento, carecen de alimentos, agua y medicinas, y no saben adónde ir. Hacemos un llamamiento a Israel para que considere las implicaciones humanitarias. Reiteramos nuestro llamamiento para que prevalezca el alto el fuego y la paz", ha manifestado a través de su perfil en la red social X. Israel sigue adelante con sus planes para una ofensiva militar en Rafá, alegando que se trata de uno de los últimos bastiones del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En la víspera, la oficina del primer ministro israelí informó de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) presentaron durante la reunión del gabinete de guerra un "plan de evacuación" de cara a la operación a gran escala prevista. El Ejército israelí lanzó una ofensiva contra Hamás en represalia por los ataques del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de casi 29.800 palestinos, a los que se suman otros 400 en Cisjordania y en Jerusalén Este por el recrudecimiento de las acciones de las fuerzas de seguridad y colonos israelíes.