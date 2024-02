El entorno de Navalni admite que no encuentra un lugar donde organizar un homenaje en Moscú

El entorno de Alexei Navalni ha admitido este martes que tiene problemas para encontrar un lugar en Moscú en el que organizar un acto en homenaje al difunto líder opositor, después de contactar en vano con "la mayoría" de las funerarias y de las salas de la capital rusa. "Desde ayer, estamos buscando un lugar en el que organizar un evento de despedida por Alexei", ha confesado su principal portavoz, Kira Yarmish, que el lunes publicó un teléfono para intentar recabar propuestas de salas que quisiesen albergar un acto del que no se han ofrecido detalles. "Algunos dicen que el lugar está reservado. Otros se niegan a que mencionemos el apellido 'Navalni'. En un lugar, nos dijeron que las agencias funerarias tenían prohibido trabajar con nostros", ha dicho la portavoz en su cuenta de la red social X. Navalni falleció el 16 de febrero en la cárcel del Ártico donde cumplía condena. Las autoridades rusas han atribuido su fallecimiento a causas naturales, pero el entorno del opositor culpa al Gobierno y, en particular, al presidente, Vladimir Putin. La familia de Navalni finalmente pudo recuperar su cuerpo el sábado, sin que por ahora esté claro cuándo y dónde será enterrado. La madre afirmó que le habían amenazado con dejar los restos en la propia cárcel si no se plegaba a los requisitos de las autoridades.