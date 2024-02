EEUU y Reino Unido sancionan al 'número dos' de la Fuerza Quds iraní a fin de frenar a los hutíes

Las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido han impuesto este martes sanciones contra varias personas y entidades vinculadas a los rebeldes yemeníes hutíes, entre ellos el subcomandante y 'número dos' de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y una empresa encargada del transporte de productos iraníes para su posterior venta para financiar a los hutíes. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cooperación con el Gobierno británico, ha tomado medidas contra el subcomandante de la Fuerza Quds, Mohamad Reza Falahzadé, así como Ibrahim al Nashiri, un miembro de los hutíes que ha estado ofreciendo "apoyo militar significativo" al grupo yemení. Además, varias unidades de la Fuerza Quds se han visto afectadas. Asimismo, las sanciones afectan a la empresa ARTURA, que es operada por la compañía Cap Tees Shipping, establecida en Hong Kong, y está supuestamente implicada en el traslado de bienes para su posterior venta a los rebeldes hutíes y la Guardia Revolucionaria iraní, según un comunicado. "Al Nashiri ha sido designado tras hallar indicios de que ha actuado de forma directa o indirecta en nombre de los hutíes", ha puntualizado. "Los ingresos generados a través de estas redes ilícitas posibilitan las actividades de los hutíes, incluidos numerosos atentados terroristas en la región perpetrados mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados y misiles", ha indicado el Tesoro estadounidense, que afirma que la medida encaja en la "reciente designación del Departamento de Estado", que ha incluido a los hutíes en su lista de terroristas como resultado de los "continuos ataques contra el comercio marítimo internacional en el mar Rojo y el golfo de Adén". En este sentido, el Gobierno estadounidense ha matizado que esto demuestra su "determinación a la hora de combatir los esfuerzos de la Fuerza Quds y los hutíes a la hora de eludir las sanciones de Estados Unidos y financiar nuevos ataques en la región". "Dado que los hutíes amenazan persistentemente la seguridad del comercio internacional pacífico, Estados Unidos y el Reino Unido continuarán interrumpiendo los flujos de financiación que permiten estas actividades desestabilizadoras", ha aseverado el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian E. Nelson. El Gobierno británico, por su parte, ha indicado en un comunicado que estas sanciones tiene como objetivo a "aquellos que apoyan o facilitan las acciones de los hutíes en Oriente Próximo y el mar Rojo". "Alertamos de que no dudaremos a la hora de actuar para proteger la estabilidad regional y la seguridad marítima" en la zona, ha aseverado. Por su parte, el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ha señalado que los ataques de los hutíes, respaldados por Irán, "son inaceptables, ilegales y suponen una amenaza para las vidas inocentes y la libertad de navegación". "Como ya he dejado claro al Ministerio de Exteriores de Irán, el régimen tiene toda la responsabilidad de estos ataques debido al apoyo militar extenso que ha dado a los hutíes. Todos aquellos que buscan socavar la estabilidad regional deben saber que Reino Unido, junto a sus aliados, no va a dudar a la hora de actuar", ha puntualizado. MÁS SANCIONES DE EEUU A LA ECONOMÍA IRANÍ Asimismo, el Tesoro de Estados Unidos ha incluido en su lista de sanciones a dos empresas con sede en Hong Kong e Islas Marshall, propietarias del buque 'Kohana', con bandera de Panamá, con el que se exportaron en enero de 2024 productos iraníes por valor de 100.000 millones de dólares (unos 92.000 millones de dólares). El Ministerio de Defensa de Irán se sirvió de las empresas Kohana Company Limited e Iridiscente Company Limited para enviar a China productos básicos iraníes por valor de 100.000 millones de dólares a través de este buque, La cantidad recaudada en estos operaciones comerciales es posteriormente destinada a la financiación de "acciones desestabilizadoras", que van desde suministrar armas a grupos hostiles a Estados Unidos en la región a ayudar a Rusia en la invasión de Ucrania, afirma el Tesoro.