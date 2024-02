EEUU se opone a enviar tropas estadounidenses a Ucrania

Estados Unidos se ha opuesto este martes a enviar tropas estadounidenses a Ucrania para combatir al Ejército ruso tras los comentarios del presidente francés, Emmanuel Macron, que ha abierto la puerta a un despliegue de efectivos pese a que no haya un consenso en el seno de la Alianza Atlántica. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha señalado en una rueda de prensa que el presidente estadounidense, Joe Biden, "ha dejado claro, incluso dos años antes de que empezara la invasión rusa de Ucrania, que no enviará tropas estadounidenses a luchar" a territorio ucraniano. Preguntado por un posible debate al respecto dentro del seno de la Alianza Atlántica, Miller ha indicado que "cada país es libre de hablar según sus propios intereses", si bien tanto Biden como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, han señalado que no hay planes de mandar tropas de combate a Ucrania. "La situación es extremadamente seria ahora mismo. Hemos visto a las tropas ucranianas de primera línea que no tienen el material que necesitan para repeler la lucha. Todavía luchan con valentía. Todavía luchan con coraje", ha explicado. Asimismo, Miller ha subrayado que las Fuerzas Armadas ucranianas están "racionando" el armamento, por lo que ha hecho un llamamiento al Congreso a lograr un acuerdo para salir del bloqueo político, fundamentalmente sostenido por el ala republicana, que pide abordar primero los fondos para política migratoria. "Esperamos que el resto del año las fuerzas ucranianas continúen luchando valientemente y sigan avanzando como lo han hecho de manera más significativa en el mar Negro, pero será mucho más difícil para ellos (sin la ayuda)", ha insistido. Las autoridades de varios Estados miembros de la OTAN han descartado este martes el envío de tropas a Ucrania en el marco de la invasión rusa del territorio, entre los que se encuentran España, Alemania, Finlandia, Polonia o Suecia. En una rueda de prensa en París tras la Conferencia de Apoyo a Ucrania a la que acudieron líderes internacionales, el presidente francés afirmó que el país "hará todo lo necesario para asegurarse de que Rusia no gane esta guerra", llegando a poner sobre la mesa la opción de desplegar tropas francesas en el frente, en un momento en el que Ucrania pierde posiciones por la falta de munición y la escasez de fuerzas.