EEUU asegura que Benín ofrece 2.000 tropas para la misión de seguridad de Haití

La representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha asegurado este lunes que Benín ha ofrecido 2.000 tropas para la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, liderada por Kenia, y cuyo objetivo es contener la ola de violencia criminal que lleva años sacudiendo el país caribeño. "Benín ha ofrecido hasta 2.000 tropas para apoyar esta fuerza. Otros países en el Caribe, los países de la CARICOM (Comunidad del Caribe), también han ofrecido voluntariamente sus tropas para ofrecer entrenamiento u otro tipo de apoyo a la fuerza multinacional", ha declarado durante una rueda de prensa desde la capital de Guyana, Georgetown. Allí se ha reunido con líderes de la CARICOM y con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, con quien ha hablado sobre la necesidad de los haitianos de tener la seguridad suficiente para realizar actividades cotidianas como "ir a la escuela, a la iglesia o a hacer la compra". "Lo que he escuchado en el transcurso de los últimos dos días y medio es que los haitianos no pueden salir de sus casas (...) Así que la seguridad es lo primero en sus mentes", ha añadido. Asimismo, ambos han conversado sobre la necesidad de fomentar un proceso "inclusivo y creíble" de cara a la celebración de elecciones en el país para asegurar el retorno del "orden democrático". Haití lleva meses prácticamente en manos de las bandas criminales, en particular desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise en julio de 2021. Los asesinatos y los secuestros están a la orden del día especialmente en la capital, Puerto Príncipe, y sus barriadas más importantes como Cité Soleil.