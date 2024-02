Cierran las urnas en las elecciones municipales de Israel con una baja participación que roza el 50 por ciento

Los colegios electorales han cerrado este martes sobre las 10.00 de la noche (hora local) en las elecciones municipales de Israel con una participación del 49 por ciento, un porcentaje bajo y alejado del 56 por ciento registrado en 2018. El ministro del Interior israelí, Moshe Arbel, ha destacado que "a pesar de los tiempos difíciles" que atraviesa Israel los residentes "han salido a votar para generar impacto" en sus comunidades, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, no se ha pronunciado sobre los comicios locales, si bien sí ha realizado declaraciones sobre una encuesta llevada a cabo en Estados Unidos sobre el apoyo de la población estadounidense a Israel frente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Por contra, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha instado a la población a que acuda a las urnas a votar en unas elecciones previstas inicialmente para octubre de 2023 pero aplazadas en dos ocasiones debido al conflicto desatado tras los ataques perpetrados a principios de ese mes por Hamás. Alrededor de 7,2 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a las autoridades en Ayuntamientos y Colegios locales en más de 240 ciudades, en las que suponen las terceras elecciones de este tipo aplazadas en la historia del país --tras las de 1973 por la Guerra del Yom Kippur y las de 1982 por la Primera Guerra de Líbano--. Los candidatos a la Alcaldía deben lograr al menos el 40 por ciento de los votos para lograr la victoria en primera ronda. En caso de que no se llegue a este umbral, habrá una segunda vuelta el 10 de marzo, si no hay nuevos aplazamientos. Las elecciones municipales se celebran en el marco del conflicto en la Franja de Gaza, así como en la frontera con Líbano, y ante el creciente malestar popular con el Gobierno que encabeza Netanyahu por su gestión de los ataques del 7 de octubre y la posterior ofensiva contra el enclave palestino.