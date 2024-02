Carlo Constanzia, besos al aire y risas al escuchar qué opinan Terelu y Carmen Borrego sobre su físico

A pesar de que ambas han dejado claro que respetan la libertad de Alejandra Rubio por encima de todas las cosas, que confían en ella y que no piensan meterse en su incipiente noviazgo con Carlo Constanzia, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se han pronunciado en los últimos días sobre el físico del actor, que desata pasiones allá por donde va. Y es que el hijo de Mar Flores mide 1,89 y su portentosa anatomía le ha servido para hacer sus pinitos como modelo, siguiendo los pasos de su madre, una de las mujeres más espectaculares de nuestro país. Sin embargo, parece que no es el tipo de su 'suegra', como la propia Terelu ha reconocido este fin de semana en el programa 'D Corazón': "Yo no lo conozco. Dicen que es muy guapo, pero soy una persona mayor que tiene otros gustos" ha confesado. Mucho más expresiva se ha mostrado Carmen Borrego, que no ha dudado en admitir que, aunque tampoco es su tipo, Carlo "es guapísimo y está como un tren", revelando así que le parece que su sobrina tiene muy buen gusto. Unas declaraciones las de las hijas de María Teresa Campos que el novio de Alejandra se ha tomado con mucho sentido del humor. Así, a pesar de que no se ha mostrado demasiado hablador y no ha confirmado ni desmentido si ha hecho su primera escapada romántica con la influencer, sí se ha pronunciado sobre la opinión que Terelu y Carmen tienen sobre su físico. Y no ha dudado en lanzar un beso al escuchar que la madre de su chica ha dicho que no es su "prototipo físicamente", echándose a reír al oír que Borrego ha confesado que está "como un tren". "Todo bien, muchas gracias" ha revelado sobre cómo va su relación con Alejandra, dejando en el aire si tiene que volver al centro de inserción o si ahora se centrará en encontrar trabajo.