Carla Pereyra reivindica su identidad más allá de su relación con Diego Simeone: "Ser 'la mujer de' también es bonito"

En la reciente inauguración de la nueva clínica estética del Instituto Médico Láser, Carla Pereyra ha aprovechado para hacer hincapié en la importancia del cuidado personal desde una edad temprana, enfatizando especialmente en la salud de la piel. "Lo mejor para prevenir siempre es cuidarse desde jóvenes", afirma la influencer, subrayando que el bienestar empieza desde el interior pero se refleja en el exterior, especialmente en la piel. Durante el evento, Pereyra también ha mostrado su preocupación sobre el uso prematuro de productos de belleza por parte de adolescentes, destacando el rol de las redes sociales y el consumismo en promover esta tendencia. Según Pereya, la educación sobre una buena alimentación y hábitos saludables es crucial para el bienestar dermatológico, más allá de un exceso de productos cosméticos: "Intento concienciar a las niñas de que es bonito jugar con el maquillaje y ver a mamá y tal, pero creo que es algo que evidentemente no está preparado para una piel tan joven". En cuanto a su relación con el entrenador de fútbol Diego Simeone, la influencer reivindica su identidad: "Es bonito ser 'la mujer de' porque yo lo siento con amor, pero también es real que siempre necesitamos poner un título a las personas, y eso a veces es como, sabes, vas a tal era mujer de, salió con tal y fue tal, bueno, pero es que yo he evolucionado, cambiado, mejorado, me he preparado". Además, la modelo ha compartido con el equipo de Europa Press algunos detalles sobre su vida familiar y sus planes futuros. Aunque reconoce la presión social por ampliar la familia, actualmente se encuentra enfocada en sus proyectos laborales y disfrutando de la estabilidad junto a su esposo: "No, de momento la verdad es que no, estamos muy bien, con muchos proyectos laborales, y la verdad es que yo estoy súper contenta. Los hijos hay que dedicarles tiempo, y las mías ya me llevan mucho tiempo, se llevan fenomenal entre ellas". Finalmente, Pereyra ha revelado algunas curiosidades sobre la dinámica en su hogar, describiendo a Simeone como una persona tranquila y equilibrada: "Es súper equilibrado, es una persona muy fácil para convivir, muy, muy, o sea, nada, lo pueden decir toda la gente que lo conoce, es como es buen tío, es buen tío". Sobre su relación, destaca la importancia del amor, la comunicación y el respeto mutuo: "El amor del bueno, de que te ayude a ser mejor persona, de que te ayude a cuidarte, a respetarte y creo que en eso, bueno, somos muy compañeros".