Amelia Bono y Manuel Martos reaparecen tras los rumores de ruptura

A pesar del breve impass de varios meses en su matrimonio en 2021, Amelia Bono y Manuel Martos forman desde 2007 una de las parejas más unidas y enamoradas del panorama nacional. La influencer y su marido, que tienen 4 hijos en común -Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime- han hecho de las redes sociales su mejor escaparate y es habitual que compartan en Instagram su día a día, sus planes con los niños y sus momentos románticos presumiendo de su amor y su felicidad. Algo que no hacen desde hace mes y medio, fecha en la que Amelia posteó su última imagen con Manuel, lo que ha hecho que sus seguidores especulen con una posible crisis, o incluso ruptura. Después de un fin de semana en silencio, la hija de José Bono y el hijo de Raphael han reaparecido por separado y, a pesar de su actitud un tanto esquiva que llama la atención cuando lo más sencillo sería negar rotundamente problemas en su relación, no han dudado en desmentir los rumores. A primera hora de este lunes era Manuel el que abandonaba el domicilio conyugal en coche y, a pesar de su silencio y de que ha evitado atender a los micrófonos de Europa Press, sí ha saludado con la mano mostrando a cámara que sigue llevando su alianza de casado. Una manera de dejar claro que de ruptura o separación nada. Rato después ha sido Amelia la que ha salido de su casa para cumplir con sus compromisos profesionales y, mucho más seria y esquiva que de costumbre, e incluso tapando la cámara con la mano, ha asegurado que "no tengo nada qué decir. Por favor, no tengo nada qué decir. Está todo fenomenal". Sin embargo, ha evitado aclarar por qué no hay imágenes de ambos en redes sociales, haciendo oídos sordos a las preguntas de si siguen juntos y todo está bien entre Manuel y ella. Un paso al frente descafeinado que no ha acabado de raíz con los rumores pero con el que tanto la influencer como su marido han negado su crisis.