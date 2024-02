Ucrania autoriza el paso a la reserva de los reclutas que terminen el servicio militar obligatorio

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha firmado este lunes un decreto por el que se autoriza el paso a la reserva de los reclutas que hayan terminado el servicio militar obligatorio de 18 meses, hasta ahora indefinido debido a la ley marcial y la movilización general en vigor. Estos reclutas no podrán ser llamados de nuevo a filas durante un plazo de doce meses desde el momento en el que terminen su servicio militar siempre que no hayan expresado su voluntad de continuar en el Ejército, informa la agencia de noticias Ukrinform. La ley marcial está en vigor desde el 24 de febrero de 2022. No se han dado cifras concretas, pero se especula con que muchos de los que podrían pasar a la reserva estén entre las bajas de la guerra. En 2021 se informó de que casi 13.000 jóvenes habían comenzado el servicio militar y que se había reclutado a 28.000 nuevos militares durante 2021 para sumarse al Ejército, la Guardia Nacional o Protección Civil. La necesidad de incorporar nuevos reclutas ha sido una cuestión debatida en Ucrania. El propio Zelenski ha expresado recientemente su respaldo tras recordar que solo había dos brigadas formadas y en reserva preparadas para su despliegue, pero que no tenían las armas y el material necesario para ello.