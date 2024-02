Rocío Flores reaparece en Madrid y asegura que le ha pasado factura trabajar en televisión

Rocío Flores ha reaparecido este sábado en el 28 cumpleaños de Gloria Camila, en Madrid, y ha atendido a la prensa como hace tiempo no la veíamos. Muy feliz del momento vital que está viviendo, la joven nos ha hablado de toda la actualidad mediática que azota a su familia. Le hemos preguntado por la boda de Ana María Aldón con Eladio y la verdad, nos ha extrañado su reacción porque nos ha confesado que "no tenía ni idea" del enlace matrimonial porque está desconectada "al cien por cien, desconectada totalmente, súper, pero si te soy sincera, súper bien". En cuanto a cómo está su padre, Antonio David Flores, nos ha desvelado que está "bien" y nos comentaba que no tiene ni idea de las indirectas que Marta Riesco lanza a veces por redes sociales: "ni idea, como te digo, no veo nada, ni se nada de nadie y tampoco me interesa, vivo mi vida, estoy tranquila, feliz". Además, la hija de Rocío Carrasco nos sorprendía al asegurar que será madre cuando Dios quiera: "que venga cuando tenga que venir, siempre lo he dicho" y, sobre su madre precisamente, nos decía que no ha estado siguiendo en el programa de cocina en el que ha participado: "no, la verdad es que no, te mentiría si te dijera que sí". La nieta de Rocío Jurado también nos ha hablado de su salida de televisión: "eso me desestabilizó mucho y lo mejor que pude hacer es tomar mi tiempo y seguir mi camino" y es que considera que está viviendo un momento muy positivo: "Estoy bien, podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe al final de eso consiste la vida, ir progresando, creciendo como persona, ir desarrollándote, tomar tu propio camino, al final tampoco necesito mucho para ser feliz, con tener salud y tener a los miso cerca y poder seguir trabajando, no pido más". Por último, la hija de Antonio David Flores acude al 28 cumpleaños de Antonio David Flores y nos dejaba claro que no sabe nada de su madre y de porqué no ha felicitado a Gloria Camila: "no tengo ni idea, no lo sé".