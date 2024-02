Natalia Sánchez, rendida al amor entre Ana Guerra y Víctor Elías: "Dos corazones con patas que se han unido"

Arranque en la sala 'La Riviera' de Madrid de 'Uno más uno son 20', la gira homenaje a 'Los Serrano' con la que Fran Perea y Víctor Elías recorrerán gran parte de nuestro país en los próximos meses. Y como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la relación fraternal que mantiene con los artistas desde que se conocieron en la mítica serie hace más de dos décadas, Natalia Sánchez ha visto el concierto desde la primera fila, mostrando su apoyo incondicional a sus 'hermanastros' en la ficción e íntimos amigos -y casi hermanos- en la vida real. Sin la compañía de Marc Clotet y luciendo la mejor de sus sonrisas la inolvidable 'Teté' ha querido aclarar ante los micrófonos de Europa Press la broma que hizo hace unos días en una entrevista al apuntar que quizás iba disfrazada a la boda de Víctor y Ana Guerra (que se celebrará en la Sierra de Madrid el próximo 31 de octubre, coincidiendo con la noche de Halloween). Y es que después de que algunos pensasen que realmente iría con un disfraz al enlace de uno de sus mejores amigos, Natalia ha confesado entre risas que se trataba solo de una broma: "Como era el 31 me han preguntado y yo he dicho 'igual disfrazada ya del 31. No no, que va, que va. Vamos a ir, todavía no tengo qué ponerme, por supuesto. Pero, bueno, nos pondremos para la ocasión". "Estamos muy contentos y con muchas ganas de que llegue el día, los días previos y posteriores vamos a estar dándolo todo" apunta. Como nos cuenta, "estoy muy muy feliz por esta boda. Se merecen todo lo bonito". "Son dos corazones con patas y se han unido. Suele pasar" asegura.