Natalia Sánchez protagoniza 'Sueños de libertad': "Siempre hay que estar del lado de la víctima"

'Sueños de libertad' es la nueva gran apuesta para las sobremesas de Antena 3 para ocupar el hueco de la legendaria 'Amar es para siempre', que ya encara su recta final. Tras su estreno especial este domingo 25 de febrero en el prime time de la cadena, la serie aterriza este lunes en su horario habitual y pasa a emitirse de lunes a viernes a las 15:45 horas. La ficción está ambientada en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes, interpretada por Natalia Sánchez, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador que inicia su búsqueda de la libertad. "Todo empieza de maravilla, como empiezan todas las cosas, y de pronto se empiezan a torcer y su primera lucha es esa, cómo la persona de la que tú te enamoras empieza a convertirse en algo que no conoces, algo que no sabías, y cómo intentas pelear por aquello que sigues amando", explica Sánchez en una entrevista concedida a Europa Press. 'Sueños de libertad' comienza con Begoña huyendo de su marido, Jesús de la Reina (Alain Hernández), quien la persigue a punta de pistola. La violencia machista es el punto de partida de la trama, un reflejo de la sociedad de la época que conecta directamente con el presente y, como explica Sánchez, también refleja una oscura realidad del audiovisual y la ola de acusaciones de acoso en la industria de los últimos tiempos. "Yo creo que siempre hay que estar del lado de la víctima y es del lado del que estamos, porque no hay otro", sentencia la intérprete. "Siempre hay que visibilizar, no solo cuando te pasa a ti, sino cuando le pasa a alguien, hay que tender la mano. Hombres, mujeres, creo que cada vez somos más conscientes. Es una pena tener que estar a día de hoy en esta situación, que vuelvan a salir cosas, porque quiere decir que siguen existiendo, porque sí, siguen existiendo. Quienes tenemos peques intentamos educar para que no pase en el futuro y nosotros luchamos para que no pase en el presente", añade. Además del matrimonio tóxico entre Begoña y Jesús, Sánchez adelanta que los espectadores se van a encontrar en la serie "amores imposibles, lucha de clases, guerras, pasión, todo y más". "No es el concepto de serie diaria donde puedes dejar de verla un mes y, cuando vuelves a engancharte, todavía están en la misma secuencia, sino que aquí cada día pasan cosas. La verdad es que es arriesgado en ese sentido, porque obligas al espectador a estar enganchadísimo, pero, por otra parte, para nosotros es un reto que pasen tantas cosas", señala Hernández. https://youtu.be/yydR6_9SHio?feature=shared Atresmedia continúa con 'Sueños de libertad' su apuesta por la ficción española variada, situándose a la cabeza de la producción de ficción nacional. En este sentido, Hernández aprovechó para defender el sector a raíz de las declaraciones de Juan García-Gallardo en los Goya 2024 "Los señoritos son los que quieren vivir de producir obras cinematográficas que luego no ve nadie a costa de millones y millones de euros que pagan con mucho esfuerzo los contribuyentes españoles", dijo el político de Vox. "Creo que tenemos una industria muy buena en España que se merece lo que la valoran. Tenemos grandes profesionales en este país y simplemente lo que queremos es trabajar y entretener", opinó. Junto a los mencionados actores, completan el reparto Dani Tatay, Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte, Javier Beltrán, Agnés Llobet, Amanda Cárdenas, Juan Gea, Alba Brunet, Guillermo Barrientos y Carolina Lapausa, entre otros.