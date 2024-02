Mercado financiación daría margen para reducir más el balance de la Fed

(Bloomberg) -- La estabilidad que han mostrado este año los mercados de financiación a un día hace que los estrategas sugieran que la Reserva Federal podrá seguir dejando que su balance se desplome.

Desde principios de año, la demanda de apalancamiento, o endeudamiento, en el mercado de financiación se ha desvanecido como resultado de datos económicos mejores de lo esperado y del hecho que los banqueros de la Fed de tendencia más restrictiva insisten en que el banco central está en camino de recortar las tasas de interés, solo que no pronto.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

Se trata de un cambio radical con respecto a finales del año pasado, cuando una restricción en el mercado de acuerdos de recompra impulsó la tasa de financiamiento garantizado a un día (SOFR) a un máximo histórico. En ese momento, los bonos del Tesoro de Estados Unidos se habían abaratado en relación con los swaps de índices a un día —un barómetro de las expectativas Fed— a medida que los datos económicos se moderaban y las autoridades monetarias parecían volverse más acomodaticias.

Eso provocó un aumento del llamado comercio de base, y un mayor apalancamiento y posicionamiento corto para explotar las discrepancias en el mercado del Tesoro. Ese ya no es el caso, según los estrategas de Deutsche Bank AG, que están notando una disminución en las posiciones cortas de los fondos apalancados en futuros del Tesoro a dos, cinco y 10 años, lo que sugiere una posible caída en la base del Tesoro y en las posiciones de valor relativo.

Si la riqueza de las bases persiste hasta el final del actual ciclo contractual, eso se traduciría en posiciones más pequeñas y menos demanda de financiación de acuerdos de recompra en los próximos meses.

Tal calma en los mercados de financiación sugiere un agotamiento potencialmente más lento de la línea de acuerdos de recompra inversa a un día (RRP) de la Fed —donde las contrapartes elegibles pueden depositar efectivo a una tasa de mercado— y una mejor probabilidad de una fecha de inicio posterior para la reducción gradual de la liquidación del balance, un proceso conocido como ajuste cuantitativo o QT.

“Una disminución en la base de los fondos de cobertura y en las posiciones de valor relativo, y la demanda asociada de financiamiento de acuerdos de recompra podrían mantener el uso de RRP más alto que de otra manera, lo que reduciría la urgencia de que la Fed modifique sus estrategias de QT”, escribieron estrategas de Deutsche Bank, con Steven Zeng entre ellos, en una nota a los clientes.

JPMorgan Chase & Co. ahora prevé que el banco central anunciará una desaceleración de la QT en su reunión de junio, frente a su pronóstico anterior, que situaba dicho anuncio para marzo. Estrategas liderados por Teresa Ho señalaron que el cambio se produce porque esperan que el uso de RRP se estanque en las próximas semanas en respuesta a la emisión neta negativa de letras del Tesoro y a que los activos de financiamiento del mercado monetario bajo gestión se mantienen cerca de máximos históricos.

Mientras que los estrategas de Bank of America Corp Katie Craig y Mark Cabana todavía esperan que las tasas de los acuerdos de recompra suban, será necesario un poco más de presión sobre los bonos del Tesoro y que se retire efectivo desde la parte inicial de la curva.

“Seguimos esperando que las tasas de los acuerdos de recompra eventualmente se abaraten, pero esto puede requerir un mayor abaratamiento de UST, una mayor emisión de garantías y que el efectivo se extienda más allá de la parte delantera de la curva”, escribieron en una nota a los clientes.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Fed QT Gets Room to Run Longer as Funding-Market Pressures Abate

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.