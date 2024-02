Los 'smartphones' TCL 50 incorporan la tecnología NXTVISION para alcanzar frecuencias de actualización de 90Hz

TCL ha presentado los nuevos 'smartphones' de la serie TCL 50, conformada por TCL 50 5G, 50 SE, 501 y 505, que comparten estilo de diseño, con una estética cuadrada y plana, y están equipados con la tecnología NXTVISION, lo que proporciona una frecuencia de actualización de 90Hz. Ha sido en un 'showroom' celebrado en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que ha abierto sus puertas este lunes, donde la tecnológica ha presentado su nuevo portfolio de productos para este año, que incluye la ampliación de su tecnología NXTPAPER y un nuevos dongles, TCL LINKKEY. En el apartado de telefonía, TCL ha presentado cuatro nuevos modelos: TCL 50 5G, TCL 50 SE, TCL 505 y TCL 501. Todos ellos comparten un nuevo estilo de diseño que exhibe una estética cuadrada y plana, además de que están equipados con la tecnología NXTVISION, gracias a la cual alcanza una tasa de refresco de 90 Hz. TCL 50 5G es un dispositivo potenciado por el chip MediaTek Dimensity MT6835 y ejecuta Android 14 para una experiencia de usuario mejorada. Con una pantalla de 6,6 pulgadas, viene con una memoria de 128 GB + 8 GB, expandible a 4GB + 4GB de RAM). Su batería es de 5.010mAh e incorpora sonido DTS envolvente. TCL 50 SE es un dispositivo con pantalla más grande, de 6,78 pulgadas y sonido envolvente 3D DTS. Con 12 GB de RAM 256 GB de almacenamiento interno, que se puede aumentar con tarjeta microSD, introduce una batería de la misma capacidad que el anterior, que se puede cargar con carga rápida de 33W. Por último, TCL 505 ofrece una pantalla HD+ de 6,75 pulgadas, con tasa de refresco a 90Hzm mientras que TCL 501 proporciona una experiencia de visualización fluida y envolvente por una pantalla de 6 pulgadas, procesador Octa-Core, batería de 3.000mAh y configuración de 32GB de almacenamiento y 2GB de RAM. NXTPAPER 3.0 TCL también ha aprovechado la ocasión para presentar la tercera generación de la tecnología de visualización propia TCL NXTPAPER (3.0), que se estrena en nuevas tabletas TCL NXTPAPER con pantallas de 14,3 pulgadas y resolución 2,4K. Otros de los productos que la marca ha mostrado en el evento han sido TCL TAB 10 NXTPAPER 5G, la primera tableta de la familia en tener conectividad 5G, que llegará pronto a mercado estadounidense, aunque no ha matizado cuándo se comercializará en otras regiones. TCL NXTPAPER 11, que ya está disponible en España, incorpora una pantalla de 11 pulgadas a todo color y resolución 2K, además de reducir hasta en un 61 por ciento la luz azul nociva, sin que la calidad del color o el pico de brillo máximo (500 nits) se vean comprometidos. TCL LINKKEY Y TCL MOVEAUDIO GO Por último, la compañía ha presentado TCL LINKKEY IK511, un dongle USB 3GPP R17 5G RedCap potenciado por el sistema Modem-RF Snapdragon x35 5G de Qualcomm Tehcnonologies. Se trata de un dispositivo que permite agilizar la implementación de aplicaciones 5G adoptando el mencionado estándar, con el que la firma busca "contribuir a un avance más rápido de la digitalización en el desarrollo industrial", según una nota de prensa. El 5G NR-New Radio-Light o RedCap es la nueva estandarización de conectividad desarrollada por 3GPP a partir de la 'release', que reduce los costes y el consumo de energía en comparación con 5G de Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB). TCL LINKKEY IK512 está pensado para escenarios de uso intensivo de banda ancha y responde a necesidades de las aplicaciones M2M y de consumo que requieren conexiones de gran ancho de banda y baja latencia. Por otra parte, TCL LINKHUB HH132 Pro, por su parte, ofrece conexiones para hogares y entornos de pequeñas empresas. Dispone de una tecnología avanzada WiFi 6 y una capacidad para soportar hasta 256 dispositivos simultáneamente garantizan una experiencia fluida y sin cortes. Para terminar la marca ha dado a conocer una novedad enfocada al audio, TCL MOVEAUDIO Go, unos auriculares que equipan dos micrófonos y cancelación de ruido ambiental (ENC). Ofrecen hasta 30 horas de reproducción con tres modos de ecualización para adaptarse a las preferencias de escucha del usuario y brindar retransmisiones en 'streaming' sin interrupciones. PRECIOS Y DISPONIBILIDAD La compañía ha comentado que todos sus 'smartphones' estarán disponibles en España a partir del próximo mes de abril, desde 109 euros (TCL 505), 149 euros (TCL 50 5G) y 169 euros (TCL 50 SE), en sus configuraciones básicas. TCL NXTPAPER 40 y la versión 5G ya se puede comprar desde 179,99 euros -la última, solo a través de operadores- mientras que TCL NXTPAPER 11 se puede adquirir desde 199,99 euros. Por último, TCL LINKKEY IK512 estará disponible en España a partir del último trimestre de 2024 y TCL LINHU HH132, a finales de este año. El precio de los auriculares MOVEAUDIO Go por el momento se desconoce.