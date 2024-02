Los ataques de Rusia contra Dnipropetrovsk (Ucrania) dejan un muerto y cuatro heridos

Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en varios ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas contra la región de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, apenas un día después de que se hayan cumplido dos años del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania. El gobernador regional, Serhiy Lisak, ha indicado durante la mañana que "los rusos arrojaron explosivos desde un vehículo aéreo no tripulado sobre el vehículo" en el que se encontraba un hombre de 57 años en la ciudad ucraniana de Nikopol. No obstante, ha habido un segundo ataque en esta ubicación, atacando con drones en otras cuatro ocasiones más. Tras ello, más de una decena de viviendas particulares dañadas, así como edificios de empresas agrícolas y varios vehículos. También se han dañado las líneas eléctricas. Ya por la noche, un nuevo ataque en la ciudad de Dnipro ha dejado cuatro personas heridas --dos hombres de 41 y 49 años, y dos mujeres de 20 y 60 años--, que han sido trasladadas al hospital. En esta ocasión, diez viviendas particulares y varios automóviles han resultado dañadas. Lysak ha indicado a través de su canal de Telegram que las defensas aéreas han destruido tres misiles de crucero y ocho vehículos aéreos no tripulados en diversas zonas de la región. "El enemigo vuelve a dirigir sus armas contra ciudades pacíficas", ha denunciado. Estos nuevos ataques tienen lugar en el fin de semana en que se cumple el segundo aniversario de la invasión de Rusia sobre Ucrania, que tuvo lugar el pasado 24 de febrero de 2022, y una semana después de que las tropas ucranianas se retiraran de Avdiivka, uno de los principales escenarios de esta guerra junto al otro disputado frente de Kupiansk.