Le preguntamos a la madre de Antonio Tejado por su pacto con María del Monte

Dos semanas después de la entrada de Antonio Tejado en la prisión de Sevilla 1 como presunto autor intelectual del robo a la casa de su tía María del Monte el pasado agosto, y mientras el ex de Chayo Mohedano se acostumbra a su nueva vida en la cárcel -refugiado en la fé, apuntándose a un curso de marquetería y retomando sus estudios para opositar a guardia forestal- su familia ha movido ficha. Convencidos de la inocencia de Antonio, al que han visitado este sábado en prisión junto a la novia del joven, Samara Terrón, su madre María José García y su hermano Chema Tejado se habrían reunido hace varios días con la folclórica. Una reunión secreta de la que apenas ha trascendido ningún detalle, pero que pone de relieve la unión de la familia en estos durísimos momentos en los que todos están sufriendo muchísimo. Muy unida a su cuñada y a su sobrino Chema -con los que siempre ha tenido una relación muy estrecha- María les habría transmitido su intención de no hacer declaraciones sobre Antonio ni sobre las acusaciones que pesan sobre él y que le sitúan como uno de los 'cabecillas' (al ser el supuesto autor intelectual y el cooperador necesario para que el atraco se llevase a cabo) del violento asalto a su domicilio cuando ella e Inmaculada Casal se encontraban en el interior. María ya ha transmitido que su deseo es mantenerse alejada de los focos porque no están siendo momentos fáciles, pero sí ha insistido en varias ocasiones en que respeta la presunción de inocencia y no será hasta que termine el proceso judicial cuando hable sobre este asunto. Y esa intención se habría materializado en su reunión con María José y Chema, llegando a un 'pacto familiar' por el que ninguno va a volver a hablar hasta que se produzcan novedades en el caso -Antonio todavía tiene que prestar declaración ante el juez- o hasta que el joven salga de la prisión como pretende su abogado. Algo que la madre de Tejado, cabizbaja y refugiándose en su fé en este durísimo trance, prefiere no confirmar ni desmentir, dejando en el aire si es cierto que se reunió con María del Monte, si han llegado a un acuerdo para no hablar sobre Antonio, o si están unidas a pesar de las circunstancias. Cabizbaja y muy seria María José tampoco ha querido decir nada sobre la vida que su hijo lleva en prisión, haciendo oídos sordos a las informaciones que apuntan a que quiere redimirse y convertirse en un hombre nuevo.