La Internacional Socialista anuncia la expulsión del partido opositor venezolano Voluntad Popular

La vicepresidenta de la Internacional Socialista Paulina Lampsa ha anunciado este domingo la decisión de expulsar al partido opositor venezolano Voluntad Popular y al guatemalteco Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), según ha informado el periódico venezolano El Nacional. "UNE ha cambiado su enfoque y durante las pasadas elecciones presidenciales (celebradas en 2023 y en las que ganó Bernardo Arévalo) tomó una posición bastante extraña. Por su parte, Voluntad Popular ha cambiado sus posturas más recientemente, dirigiéndolas cada vez más hacia la derecha", ha explicado, antes de agregar que "estos dos partidos muestran que no quieren pertenecer" a la Internacional Socialista. El anuncio de Lampsa, que ha señalado que las mencionadas formaciones políticas han sobrepasado los códigos éticos de la organización al modificar su línea ideológica, tiene que ratificarse por votación en las próximas semanas. Si bien la formación venezolana --aceptada como miembro de la organización en diciembre de 2015-- no se ha pronunciado por el momento, el dirigente de Voluntad Popular en el exilio, Yon Goicoechea, ha sido uno de los primeros en reaccionar a la decisión. "De mejores sitios me han botado, de verdad... La Internacional Socialista no ha hecho sino relativizar la tragedia venezolana, por años (con sus excepciones relevantes). Yo soy liberal de formación y no veía la hora de salirnos de allí", ha indicado a través de su perfil en la red social X, antes Twitter. Voluntad Popular fue fundado en diciembre de 2009 por Leopoldo López definiéndose como "partido progresista, democrático, plural, de pensamiento social y de vanguardia, comprometidos en la conquista de todos los derechos para todas las personas". Desde 2009 a 2020, Juan Guaidó, que se autoproclamó 'presidente encargado' del país en 2019, participó en su fundación y se presentó como precandidato presidencial en 2023, si bien había dejado su militancia en el partido.