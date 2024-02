Hezbolá confirma dos muertos en bombardeos de Israel contra el valle de la Bekaa, en el este de Líbano

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha confirmado este lunes la muerte de dos de sus miembros tras un bombardeo ejecutado por Israel en los alrededores de la ciudad de Baalbek (este), situada en el valle de la Bekaa, en el primer ataque de este tipo en el marco de los enfrentamientos de las últimas semanas en la frontera, al hilo de los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. Hezbolá ha indicado en sendos comunicados que los fallecidos son Ahmed Muhamad Sandian y Hasán Alí Yunis, quienes "ascienden como mártires en el camino a Jerusalén", en referencia a los muertos en el marco de las recientes hostilidades con Israel. Por su parte, Mohamad Raad, jefe del bloque parlamentario Lealtad a la Resistencia --encabezado por Hezbolá--, ha advertido este mismo lunes que "el enemigo paladeará la amargura si comete un error en sus cálculos sobre Líbano", según la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo. "En nuestros enfrentamientos con el enemigo israelí en el frente en Líbano consideramos que hay un enfrentamiento preciso", ha manifestado, antes de abundar en que el objetivo es "impedir la materialización de los objetivos del enemigo" mientras Israel busca "expandir el círculo de los combates". Asimismo, Raad ha reseñado que Estados Unidos "está intentando convencer a Israel " para que ponga fin a la "agresión" contra Gaza debido a que el país norteamericano "entrará en coma debido a su preocupación por las elecciones (programadas para noviembre)". En este contexto, el parlamentario Hasán Ezeldín, miembro del bloque Lealtad a la Resistencia, ha incidido en que "apoyar a Palestina no es un antojo, sino un deber legal, islámico, moral y nacional". "El frente es uno de guerra y está en llamas", ha manifestado. "No es que el enemigo tema una guerra amplia porque ame a los libaneses, sino porque sabe que la resistencia cuenta con armas pesadas y avanzadas con las que puede golpear cualquier objetivo dentro de la entidad usurpadora", ha apostillado. Horas antes, el Ejército israelí había hablado de ataques contra "complejos" usados "por el sistema de defensa aérea de la organización terrorista Hezbolá" y señaló que "es una respuesta al lanzamiento de misiles tierra-aire contra un dron" tipo Hermes 450, después de que el grupo derribara un aparato no tripulado sobre el espacio aéreo libanés, hecho confirmado por Israel. Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el bombardeo fue perpetrado en cerca de la localidad de Adus, en los alrededores de Baalbek. Fuentes citadas por este medio han detallado que el ataque ha alcanzado un almacén de Al Sajad, una cadena de supermercados controlada por Hezbolá que vende artículos y alimentos en zonas bajo su control. El Ejército de Israel y Hezbolá --un grupo respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- han protagonizado enfrentamientos diarios en la frontera común desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por Hamás contra territorio israelí, lo que ha hecho temer con una expansión del conflicto en la región.