El Rey llega al Mobile sin que le reciba Aragonès

El Rey Felipe VI ha llegado sobre las 9.15 de este lunes al Mobile World Congress (MWC) para encabezar la inauguración del evento, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves. Le esperaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ambos han recibido sobre las 9.30 al presidente de Paraguay, Santiago Peña, que está en España por una visita de trabajo y participará en el Mobile. Unos metros atrás les esperaban varias autoridades, entre las que no estaba representada la Generalitat: el presidente Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Anna Erra, y la vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, han entrado en el recinto minutos antes de la llegada del monarca. Han saludado a los ministros Jordi Hereu y José Luis Escrivá; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret. En cuanto a la comitiva de Paraguay, han estado el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; el ministro de Industria, Javier Giménez, el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, y la embajadora de España en Paraguay, Carmen Castilla. También han estado el consejero delegado de GSMA, John Hoffman; el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y la directora de marketing de GSMA, Lara Dewar. El MWC se celebra desde este lunes hasta el jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir unos 95.000 congresistas, 2.400 expositores y 1.100 conferenciantes.