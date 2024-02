El PP pide a Ábalos que "lo cuente todo" sobre el 'caso Koldo' porque le van a "dejar tirado": "Que tire de la manta"

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha emplazado este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a que "lo cuente todo" en relación a la presunta trama de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, máxime cuando, según ha dicho, en el PSOE le van a "dejar tirado". Además, ha recalcado que se trata de una "supuesta trama de corrupción que conocía" el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, dado que el primer denunciante informó a Moncloa en 2020. "Quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Quiero pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación", ha declarado Sémper en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido. Después de que la Ejecutiva del PSOE haya dado 24 horas al exministro de Transportes para que entregue su acta de diputado en el Congreso, Sémper ha dicho que es "verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo". "Estamos convencidos de que el Partido Socialista hoy busca un cortafuegos en torno a Sánchez, pero el señor Ábalos, está tan imputado como lo está el señor Santos Cerdán", ha enfatizado, para añadir que "aquí lo que hay es una supuesta trama de corrupción que conocía el presidente del Gobierno y que afecta a los expresidentes de Canarias y Baleares" y a varios ministerios. En este punto, Sémper ha acusado a Sánchez de utilizar a Ábalos como "cortafuegos". "Las responsabilidades no acaban con él, sino que empiezan", ha proclamado, para preguntarse desde cuándo conocía Sánchez la trama corrupta y hasta qué punto "su equipo más cercano" estaba "involucrado". "Estamos convencidos de que Ábalos es la primera ficha, pero no la última", ha resaltado. UNA TRAMA CON "CORAZÓN" EN FERRAZ Y "CABEZA EN EL GOBIERNO" El dirigente del PP ha emplazado a Sánchez y a los afectados a dar explicaciones. "Una supuesta trama de corrupción con sobornos, mordidas y con ramificaciones en varios territorios, pero cuyo corazón está en Ferraz y cuya cabeza estaba en el Gobierno de España", ha aseverado. Así, Sémper ha explicado que el primer denunciante de esta presunta trama ha asegurado que "informó de la misma en el año 2020 a Moncloa y al señor Sánchez a través de seis cartas, años en los que se produjeron las adjudicaciones". EL PP CREARÁ UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL SENADO Además, Sémper ha anunciado que los 'populares' impulsarán una comisión de investigación en el Senado sobre el denominado como 'caso Koldo' y están estudiando llevar esta investigación también a los Parlamentos de las comunidades autónomas implicadas, como puede ser Baleares y Canarias. Una hora antes, el PSOE había anunciado que de "manera inmediata" el Partido Socialista va a registrar en el Congreso de los Diputados una comisión de investigación para "analizar la compra de material sanitario desde las Administraciones Públicas en la época de la pandemia del coronavirus". El portavoz del PP ha justificado esta comisión en el Senado porque su partido "no sea fía en absoluto" de una comisión de investigación en una institución, "cuya presidenta está supuestamente salpicada también por esta trama", y aprovecharán su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar la investigación parlamentaria en el Senado. Asimismo, los 'populares' están estudiando también crear comisiones de investigación en los parlamentos de las comunidades implicadas en esta investigación a Koldo García, exasesor de José Luís Ábalos, al igual que ya ha pedido Vox. Sémper ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Además, el partido ha celebrado también este lunes una nueva reunión del grupo de coordinación y seguimiento del 'caso Ábalos' que se constituyó la pasada semana, a la que han asistido la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y varios vicesecretarios: Elías Bendodo (Coordinación Autonómica); Esther Muñoz (Sanidad y Educación); Esteban González Pons (Institucional); y Sémper (Cultura).