El Gobierno descarta incrementar el presupuesto destinado a la Secretaría de Estado de Igualdad en esta legislatura, según se desprende de una respuesta parlamentaria escrita consultada por Europa Press. "En lo que a la cuestión presupuestaria respecta, se informa que no está previsto incrementar el presupuesto destinado a la Secretaría de Estado en este ejercicio", asegura. El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso dos preguntas dirigidas al Ejecutivo. En concreto, ha preguntado por el presupuesto destinado a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y por los criterios seguidos para nombrar a Aina Calvo secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Respecto a la segunda cuestión, el Gobierno indica que no han sido otros que los "legalmente preceptivos": idoneidad, honorabilidad, mérito y capacidad, formación y experiencia. Además, expone que es públicamente comprobable en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado; en particular, la formación y experiencia de la Secretaria de Estado puede consultarse en su currículum vitae, donde figuran, entre otros, su grado académico (doctora) o su experiencia previa en el desempeño de puestos directivos y altos cargos en la Administración, entre otros.