El Gobierno amenaza con represalias a los médicos en prácticas en el séptimo día de huelga indefinida

El Gobierno surcoreano ha advertido este lunes a los 9.000 médicos en prácticas que han secundado la huelga indefinida iniciada ya hace seis días de que podría empezar a revocar sus licencias en marzo si no deponen su protesta en contra del plan gubernamental para incrementar el número de profesionales del sector. El viceministro de Sanidad Park Min Soo ha explicado en declaraciones a la prensa que los médicos en prácticas que no hayan vuelto a sus puestos de trabajo para el jueves serán castigados a partir del día siguiente. "A partir de marzo la suspensión de las licencias médicas durante tres meses será inevitable para quienes no regresen y además habrá medidas legales como investigaciones y procesamientos", ha indicado, según recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap. "Quiero recordar que la suspensión de la licencia deja un registro que podría afectar a sus carreras y a sus opciones de trabajar en el extranjero", ha añadido. Park ha manifestado la disposición del Gobierno para "abordar vías para la reforma médica mediante el diálogo y el debate en lugar de a través de las huelgas". "CHANTAJE" La Asociación Médica de Corea ha denunciado ya el "nivel increíble de chantaje" del Gobierno y ha asegurado que protegerán a los médicos en prácticas. "Anular licencias médicas y iniciar medidas legales supone destruir todas las vías por las que los médicos en prácticas pueden volver a sus hospitales. Si hacen daños a los médicos en prácticas provocarán la ira de todos los médicos y sumirán en el casos todo el sector", ha indicado un portavoz de la Asociación, Joo Soo Ho. La Asociación ha emplazado además a las facultades de Medicina a no cooperar con el Gobierno para modificar la cuota de cada centro y aseguran que el argumento de que el país se queda sin médicos es falso. Mientras, profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl han firmado una declaración conjunta en la que instan al Gobierno a dialogar y a recurrir al diálogo en vez de a la coerción. "Si el Gobierno adopta medidas injustificables contra nuestros estudiantes, nosotros también adoptaremos medidas contra esas amenazas legales", ha argumentado. Hasta ahora han presentado su renuncia 10.034 de los 13.000 médicos en prácticas de los 96 hospitales universitarios del país. Hasta 9.006 han dejado sus puestos de trabajo pese a la orden del Gobierno de acudir a trabajar, según datos del Ministerio de Sanidad. Ahora los médicos que han terminado su formación parecen dispuestos a sumarse a la huelga y también hay casos de médicos que no han renovado sus contratos laborales como gesto de apoyo a la huelga. De la misma forma, se están dando casos de estudiantes de medicina que han rechazado puestos interinos, lo que agrava la actual escasez de médicos. Hospitales como el Hospital Severance de Seúl ha reducido a la mitad su agenda de intervenciones y el Centro Médico Samsung también ha rebajado su actividad entre un 45 y un 50 por ciento. Otros centros están en situación parecida. Los médicos y estudiantes de medicina han expresado su rechazo al plan del Gobierno de incrementar en 2.000 el número de estudiantes de Medicina para el año próximo, hasta casi duplicar las 3.058 plazas actuales. El objetivo final es paliar las previsiones de que faltarán 15.000 médicos para 2035, pero los profesionales aseguran que hay suficientes trabajadores y que no se les ha tenido en cuenta para planificar esta iniciativa. También alegan que no hay incentivos para estudiar especialidades clave como medicina de familia, pediatría, obstetricia o emergencias. Sin embargo, los médicos argumentan que las autoridades deberían centrarse en protegerles de las demandas por mala praxis y mejorar la retribución para quienes ejercen la profesión en las zonas menos atractivas. Los profesionales han convocado una gran manifestación para el domingo 3 de marzo a pesar de las amenazas de sanciones e incluso de arrestos para los médicos que no acudan a sus puestos de trabajo.