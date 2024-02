El embajador israelí ante la ONU pide a Guterres dimitir por "ayudar a quienes desean destruir a Israel"

El embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, ha pedido este lunes la dimisión del secretario general de la ONU, António Guterres, porque sostiene que cree que la función del organismo internacional es "ayudar a quienes desean destruir a Israel". "Lamentablemente para todos nosotros el secretario general considera que la función de la ONU es solo la de ayudar a quienes desean destruir a Israel y no comprende la función de la ONU en la lucha contra el terrorismo y para evitar el asesinato de inocentes en Israel y en todo el mundo", ha apuntado Erdan en un mensaje publicado en la red social X. Erdan se ha referido en particular a las declaraciones de Guterres en las que advertía de que la inacción del Consejo de Seguridad en relación a la invasión rusa sobre Ucrania o a a ofensiva israelí sobre Gaza "ha dañado gravemente, quizás para siempre, su autoridad". "¡En lugar de criticar a otros, el secretario general debería dimitir hoy!", ha espetado Erdan en su mensaje. El diplomático israelí ha recordado que el Consejo de Seguridad es un fracaso en lo que respecta a Gaza porque "al contrario de lo que afirma falsamente el secretario general, no ha condenado la matanza perpetrada por Hamás". Erdan ha recordado que el mundo no se ha unido para apoyar a Israel "en nuestra guerra para erradicar el terrorismo de Hamás y evitar nuevas atrocidades". "Desgraciadamente el secretario general ve los errores en otros, pero está ciego ante sus propios fallos", ha argumentado. "El secretario general ha mostrado comprensión por la matanza del 7 de octubre y dedica sus esfuerzos solo a la cuestión humanitaria en Gaza. Es el principal responsable de que las agencias de la ONU que operan bajo su mando se hayan convertido en cómplices del terror y de que algunas de ellas, como la UNRWA, se hayan convertido en organizaciones terroristas con todas las de la ley", ha asegurado en referencia a la Agencia para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo.