EEUU confirma un "entendimiento" para la liberación de rehenes en Gaza, pero las negociaciones continúan

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha informado este domingo de que hay un "entendimiento" entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, pero las negociaciones continúan abiertas. "Los representantes de Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar se han reunido en París y han llegado a un entendimiento entre cuatro de ellos sobre el marco sobre cómo sería un acuerdo por los rehenes y un alto el fuego temporal", ha explicado Sullivan en declaraciones a la televisión CNN. "No voy a entrar en detalles porque está aún negociándose los términos y trabajando en ellos", ha añadido. Sullivan ha explicado que "tendrá que haber negociaciones indirectas de Qatar y Egipto con Hamás porque al final ellos tendrán que acceder a liberar a los rehenes". "Ese trabajo está en marcha y esperamos que en los próximos días podamos llegar a un punto en el que haya un acuerdo firme y definitivo, pero tendremos que esperar", ha indicado. En cuanto a las probabilidades de cerrar el acuerdo, Sullivan ha indicado que "ha habido mucho palabreo, así que no voy a hacer predicciones y no voy a poner un porcentaje". Fuentes gubernamentales han informado bajo condición de anonimato de que una delegación israelí que incluye al director del Mossad, David Barnea, se sumó a las negociaciones que se celebran en París el pasado viernes. Qatar y Egipto actúan como intermediarios de Hamás e Israel, que no se reconocen mutuamente. NETANYAHU REITERA QUE HABRÁ OFENSIVA SOBRE RAFÁ El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha referido este domingo también a un posible acuerdo, pero ha reiterado la intención de atacar Rafá, última ciudad importante de la Franja de Gaza. "Estamos todos trabajando en ello", en un posible acuerdo. "Lo queremos. Yo lo quiero", ha afirmado en una entrevista con la CBS antes de denunciar las "locas" demandas de Hamás como motivo de la falta de entendimiento. Una vez que comience la ofensiva sobre Rafá Israel estará "a unas semanas de la victoria total", ha resaltado el mandatario israelí, que ha destacado que el ataque incluye un plan de evacuación de los civiles, muchos de ellos desplazados desde otras zonas del enclave palestino como consecuencia de los ataques israelíes. En cuanto a la relación entre un posible acuerdo y la ofensiva sobre Rafá, Netanyahu ha subrayado que son independientes. "Si tenemos un acuerdo, se retrasará algo (la ofensiva), pero la lanzaremos. Si no tenemos acuerdo, la lanzaremos igualmente", ha explicado. Este mismo domingo las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que un militar de 19 años, Oz Daniel, secuestrado el 7 de octubre habría fallecido ese mismo día, lo que rebaja a 30 los rehenes que estarían vivos. Mientras, las autoridades gazatíes elevan ya a casi 30.000 los muertos como consecuencia de la ofensiva militar israelí lanzada en represalia del ataque del 7 de octubre de milicias palestinas sobre suelo israelí que se saldó con 1.200 muertos.