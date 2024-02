Cayetano Rivera, preocupado por Curro Díaz tras revolcarle un toro

Los domingos de tauromaquia son una cita muy esperada y a la que los amantes de los toros acuden con emoción y ganas. En esta ocasión, se celebraba el Festival Taurino de Ayamonte en el municipio de Huelva con un cartel compuesto por grandes rostros del toreo: Curro Díaz, El Fandi, El Cid, Cayetano Rivera y David de Miranda. Durante la corrida, Curro Díaz caía al suelo tras revolcarle el toro con el que se estaba enfrentando. Rápidamente, su equipo corría en su auxilio, ayudándole a levantarle mientras entretenían al toro para que no fuera a por él de nuevo. Mostrándose desorientado, trataba de mantenerse en pie cuando Cayetano Rivera aparecía en escena con una botella de agua con la que le rociaba en la nunca. Entre compañeros siempre hay un sentimiento de pertenencia y no era de extrañar que Cayetano corriera al ruedo para echarle una mano cuando más lo necesitaba. Al terminar la corrida, los micrófonos de Europa Press conseguían hablar con los toreros para comprobar cómo se encontraban tras el incidente. Curro Díaz se mostraba muy agradecido de que el revolcón con el toro hubiera quedado en un susto. Aseguraba que se encontraba bien a pesar del incidente vivido en la plaza. Segundos después, Cayetano Rivera confesaba estar preocupado por su compañero. Mientras atendía a sus admiradores, firmando autógrafos y posando con ellos, el torero guardaba silencio al comentarle que menos mal que Eva González y él esperan que su hijo no sea torero, evitando así este tipo de sustos. No desvelaba cómo va la adaptación de su nuevo perrito y tampoco desvelaba cuándo podría acompañarle María Cerqueira en la plaza.