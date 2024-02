Ana Guerra sorprende a los fans de Fran Perea y Víctor Elías en el arranque de su gira aniversario

Los fans de la inolvidable serie 'Los Serrano' están de enhorabuena, ya que 20 años después de su estreno dos de sus protagonistas, Fran Perea (Marcos) y Víctor Elías (Guille) han unido sus fuerzas y su talento en una gira muy especial, 'Uno más uno son 20' con la que recorrerán buena parte de nuestro país en los próximos meses homenajeando a la serie que les unió para siempre. Bajo la dirección artística del prometido de Ana Guerra -que también toca el teclado- Perea hace un repaso por su último disco, en el que han participado Rayden, Ana Guerra, Despistaos, La Oreja de Van Gogh, Ginebras, Álvaro Benito, Bely Basarte, Roy Méndez, Roberto Vidal y David Otero, además de Víctor Elías, y en el que el malagueño reversiona sus grandes éxitos, además de incluir un tema inédito para rendir homenaje a 'Los Serrano'. Una gira que ha arrancado por todo lo alto y con el cartel de 'entradas agotadas' este viernes en la sala La Riviera de Madrid, donde tanto Fran Perea como su hermano pequeño en la ficción lo han dado todo de sí y no han dudado en bromear con la serie que les lanzó a la fama, recreando la mítica escena de la escobilla durante el concierto. Entre risas, el artista malagueño ha recreado una de las frases más míticas de Víctor en la serie, 'cuñaaaaao', un momento en el que el público no ha dudado en corear el nombre del personaje al que daba vida, "Guille, Guille". "Decirle Víctor, porfa, este chaval. Toda la vida diciéndole Guille" ha exclamado de lo más animado Fran mientras el músico, al teclado, ha reaccionado con una sonrisa al cariño del público. Una noche repleta de sorpresas y emociones en la que, además de Roy Méndez, Ana Guerra se subió al escenario de La Riviera para cantar un tema a dúo con el malagueño ante la atenta mirada de Víctor, muy orgulloso de su novia. La pareja, que se dará el 'sí quiero' el próximo 31 de octubre, ha intercambiado miradas cariñosas provocando que Perea bromease con un "get to the room" (iros a la habitación), "¡qué bonito todo!".