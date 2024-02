Amelia Bono y Manuel Martos, el origen de los rumores de ruptura que han surgido con más fuerza que nunca

'Cuando el río suena, agua lleva'. Un refrán que muchos dan por cierto en el caso de los rumores de crisis entre Amelia Bono y Manuel Martos que han resonado en las últimas horas y sobre los que la pareja, que han hecho de sus redes sociales el mejor escaparate para presumir de su familia y de su felicidad, guarda silencio por el momento. Ha sido el programa 'Socialité' quien se ha hecho eco de las sospechas que no han dejado de aumentar entre los seguidores de la hija de José Bono después de ver que lleva sin compartir ni una sola publicación con su marido -algo que hacía prácticamente a diario- desde hace más de mes y medio, y de comprobar estupefactos que no hizo ninguna alusión a su matrimonio el día de los enamorados por antonomasia, el de San Valentín. Rumores de crisis e incluso ruptura que la madre y la hermana de Amelia, Ana Rodríguez y Sofía Bono, no dudaban en negar con una sonrisa este domingo, asegurando que es todo "mentira" y que la pareja está "fenomenal" como siempre. La expectación es ahora máxima para ver si los protagonistas de la noticia dan un paso al frente y -tras un silencio que muchos no comprenden- aclaran en qué punto está su matrimonio. Y es que desde que decidieron dar una segunda oportunidad a su historia de amor en 2022 tras casi un año separados, la pareja no ha dudado en presumir de su felicidad en sus respectivas cuentas de Instagram. Especialmente Amelia, que cuenta con una legión de seguidores a los que a diario mantiene al día de sus looks, sus planes con sus cuatro hijos -Jorge, Manuel, Gonzalo y Jaime- y sus momentos especiales con Manuel, por lo que llama la atención que no haya dado todavía un golpe sobre la mesa para dejar claro que ni ruptura ni crisis. ¡Estaremos pendientes porque estamos seguros de que en las próximas horas romperá su silencio!