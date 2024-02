Alguacil recalca que aunque la Real se adelante, "el Mallorca competirá hasta el final"

San Sebastián, 26 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó este lunes que, "sin saber si van a ser 90 o 120 minutos", ayudará ponerse por delante en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey, aunque "el Mallorca es un equipo que competirá hasta el final".

El técnico txuri urdin no se fía del conjunto bermellón, ya que "no hay dos partidos iguales", y avisa: "No estoy de acuerdo con quienes tachan al Mallorca como defensivo. Es un equipo que compite siempre".

Una guerra que Alguacil va a poder librar con el estandarte de la Real, porque Mikel Oyarzabal está de vuelta en una convocatoria, algo que es "una gran noticia".

Un capitán que está "con ganas", al igual que el resto de la plantilla, "como no puede ser de otra manera jugándonos lo que nos jugamos".

"No sé si la Ertzaintza nos va a dejar. Al chófer del autobús le voy a decir que intente ir por la Avenida Madrid, porque en el recibimiento también se empieza a ganar el partido", recalcó un míster realista, ante las dudas surgidas en torno al dispositivo de seguridad de mañana.

Alguacil tiene claro que el factor local y la afición correrán un papel clave en el devenir de la eliminatoria.

Salvo sorpresa, el grupo de animación Bultzada Txuri Urdina volverá al fondo sur del Reale Arena tras no hacerlo ante el Villarreal en señal de protesta por las dos detenciones por lo ocurrido en la previa ante el Benfica. Alguacil lo tiene claro: "Bultzada es el motor de toda la afición, y estoy seguro de que mañana va a haber un ambientazo".

Un grupo de integrantes de este grupo de animación ha asistido este lunes al entrenamiento para animar al equipo.

Un encuentro que se puede decidir en los penaltis, algo que comentó el técnico realista, ya que en el entrenamiento de la mañana, "se han quedado unos cuantos a tirar penaltis, alguno que otro no habitual". EFE

1012148

ash/rh/jpd

(foto)