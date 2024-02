Albares ve casi imposible abrir corredores humanitarios en Gaza y pide un alto el fuego humanitario

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este lunes que es "muy difícil, por no decir realmente imposible", abrir corredores humanitarios en Gaza como el que proponen ONG's como Open Arms, y ha reclamado un alto el fuego humanitario en Gaza. Albares ha afirmado también que el acceso de ayuda humanitaria es muy difícil "mientras haya operaciones militares, bombardeos" en unas declaraciones previas a su intervención en un diálogo en el Cidob de Barcelona sobre los 2 años de guerra en Ucrania. "La extensión de la guerra, y mucho más la extensión de las operaciones militares a Rafá, sería una auténtica catástrofe humanitaria que no haría más que añadir dolor y sufrimiento a la terrible situación ya en Gaza", y ha defendido que los civiles palestinos tengan acceso a suministros básicos. Albares ha reclamado la liberación "inmediata e incondicional de todos los rehenes" y ha subrayado que para que vuelva la paz a la región hace falta "un Estado palestino realista", ha dicho textualmente. Preguntado sobre por qué no ha llamado a consultas o retirado al embajador español en Israel, ha respondido: "Creo que hay pocos Estados que hayan hecho tanto como está haciendo España", y ha añadido que sus colegas árabes le han trasladado que España está salvando la dignidad de Europa con su posición sobre Gaza. El ministro se ha comprometido a que España "va a avanzar" hacia las sanciones a colonos israelíes violentos en Cisjordania, una zona en la que asegura que hay una violencia preocupante.