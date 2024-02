Albares dice que Putin no quiere retirarse y defiende ayudar a Ucrania "tanto como sea necesario"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha considerado que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quiere retirarse del territorio invadido en Ucrania, por lo que defiende ayudar a Ucrania "tanto como sea necesario". Así se ha pronunciado este lunes en un diálogo organizado por el Cidob en Barcelona con motivo de los dos años de la guerra de Ucrania, junto con el director del Cidob, Pol Morillas. "Putin no da el menor signo de querer retirarse ni querer acabar esta guerra. Sobre este lado de la ecuación no podemos esperar mucho", ha afirmado el ministro, y ha añadido que la paz entre Rusia y Ucrania debe ser justa. Albares también ha dicho que "una guerra injusta tiene que terminar con una paz justa, y eso es una paz que esté dentro de la Carta de las Naciones Unidas, que permita que Ucrania sea lo que es: un país democrático, libre, soberano y dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas". Ha asegurado que Rusia no puede ganar la guerra porque eso supondría que no llegaría la paz: "Envalentonaría a otros, envalentonaría a la propia Rusia", ha avisado el ministro, que considera que si Rusia gana la guerra cualquier otro estado podría sufrir una agresión. LA ADHESIÓN DE UCRANIA A LA UE "Lo que no puede ocurrir en estos momentos es que haya una fatiga en el apoyo que damos a Ucrania. Tenemos que seguir exactamente como hasta ahora. Ofreciendo a Ucrania todo aquello que necesite para conseguir que vuelva la paz", ha insistido. Sobre la adhesión de Ucrania a la UE, ha avisado de que "pasarán muchos años" hasta que Ucrania pueda completar el proceso, ya que es un país en guerra, pero ha añadido que lo importante es que ese camino para sumarse a la UE ya ha empezado y es, a su juicio, irreversible. Preguntado por si teme que Donald Trump vuelva a ser elegido presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, ha respondido que no conviene especular: "Al final los ciudadanos norteamericanos decidirán democráticamente quién quieren ellos que sea su presidente". Ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una "extraordinaria sintonía" con el Ejecutivo de Joe Biden y que hacía muchos años que no había una relación tan estrecha entre España y Estados Unidos. "Y ese es el tipo de Estados Unidos que a nosotros nos gusta; no porque tengamos una preferencia partisana sobre tal o cual candidato, sino porque compartimos una agenda sobre las cosas más esenciales", ha añadido.