Ábalos renuncia como presidente de comisión en el Congreso pero mantiene el escaño

El exministro José Luis Ábalos ha renunciado como presidente de la Comisión de Interior del Congreso, si bien este lunes por la tarde aún mantiene su escaño de diputado por Valencia, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. La Ejecutiva federal del PSOE dio este lunes 24 horas a Ábalos para renunciar a su escaño ante las informaciones de su supuesto cobro de comisiones en contratos de material anticovid por parte de una trama en la que estaría implicado su ex asistente Koldo García. Hasta ahora, Ábalos venía manteniendo que no tiene motivos para dejar el escaño al no estar investigado en esas diligencias judiciales, si bien estaba dispuesto a plantearse su situación si se lo pedía el partido. Y tras el ultimátum de Ferraz, fuentes parlamentarias han confirmado que el exministro ha renunciado a la Presidencia de comisión, cargo al que fue propuesto por el PSOE, pero que, por el momento, mantiene el acta de diputado, que entiende que es personal. La Comisión de Interior tiene reunión el próximo miércoles y Ábalos ya no ocupará la Presidencia.