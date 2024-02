Zelenski eleva a 31.000 los militares ucranianos muertos desde el inicio de la guerra

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha revelado este domingo que unos 31.000 militares ucranianos han muerto desde el inicio de la guerra con Rusia, un dato que hasta ahora no habían publicado las autoridades ucranianas. "No sé si tengo derecho. Es un momento muy serio (...). Ha habido voces entre la audiencia estadounidense más radical que dicen que tenemos 300.000 muertos y que cuántos más queremos. Los rusos dicen que Ucrania ha perdido más de 100.000 personas y que los rusos han perdido unos 35.000. Dicen algo así, pero es todo mentira. Cada persona que muere es una gran pérdida para nosotros", ha afirmado Zelenski durante un acto sobre la situación de la guerra. "Han muerto 31.000 soldados ucranianos en esta guerra, no los 300.000, no 150.000 como dicen (Vladimir) Putin y su círculo de mentirosos. Cada una de esas vidas es una gran pérdida para nosotros", ha remachado, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. El mandatario ha reiterado que "es muy doloroso para nosotros" y que pro ello "no voy a decir cuántos heridos hay porque Rusia sabría cuantos han abandonado el campo de batalla". "No voy a decirlo", ha resaltado. Zelenski también ha reconocido desaparecidos. "No voy a jugar con las cifras. No quiero. ¿Por qué? Porque el último intercambio ha demostrado que sería inexacto porque han vuelto varias personas. Estaban en la lista de desaparecidos", ha argumentado. El presidente ucraniano se ha referido también a las "decenas de miles de civiles muertos en los territorios temporalmente ocupados". "Sabemos de decenas de miles. No sé cuántos han muerto, han sido asesinados, torturados, cuántos han sido deportados", ha añadido. Las Fuerzas Armadas ucranianas han informado en su última actualización de que desde el 24 de febrero de 2022 han muerto unos 409.820 "invasores" rusos, incluidos 810 fallecidos en las últimas 24 horas.