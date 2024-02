Xiaomi calienta el MWC de Barcelona con el lanzamiento a nivel mundial de su familia estrella Xiaomi 14 Series

Xiaomi se convierte de golpe en uno de los grandes protagonistas de esta edición del Mobile World Congress (MWC) al presentar este domingo a nivel internacional en la ciudad de Barcelona los nuevos móviles de su familia Xiaomi 14 Series, la gran apuesta del fabricante asiático para hacerse un hueco en la categoría 'premium', con su cámara, rendimiento y batería como principales armas. En un evento que ha reunido a los principales directivos de la marca a nivel mundial, la compañía ha mostrado sus nuevos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Ultra, dos móviles que llegarán al mercado español en estas próximas semanas, con precios que van de los 999 euros del modelo más básico (con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento) a los 1.499 euros del 'tope de gama' de esta familia (16+512GB). Bajo el lema 'Lens to legend', poniendo el foco en su innovadora cámara -que desarrolla junto al gigante de la fotografía Leica-, Xiaomi se ha mostrado confiada en el potencial de estos dos nuevos 'smartphones' para rascar cuota de mercado a Apple y Samsung en los terminales de gama más alta, la categoría que aún tiene pendiente conquistar Xiaomi, que ya se ha consolidado como la primera marca en volumen de unidades vendidas en España. EL MODELO ULTRA: EN BUSCA DE LA CÁMARA PERFECTA Xiaomi 14 Ultra es una cámara de fotos que también hace las veces de teléfono móvil, sin que esta afirmación sea despectiva. No cojea en ninguna de las especificaciones más destacadas -pantalla, batería o rendimiento-, pero su cámara eclipsa todo lo demás. Estamos ante el juego de lentes más versátil que la compañía ha planteado nunca, con un módulo circular que incluye cuatro objetivos con sensores de 50 MP, dos de ellos angulares y dos teleobjetivos. En concreto, este terminal tiene una cámara principal con un sensor de una pulgada, una distancia focal de 23 mm y una apertura de diafragma de f/1.62, que le aporta gran luminosidad; un gran angular de 12 mm y f/1.8 (con el que también se pueden tomar fotos en modo Macro) y un doble teleobjetivo: uno de 75 mm flotante y otro periscópico de 120mm (zooms de tres y cinco aumentos, respectivamente). Para poder disfrutar al máximo de esta experiencia fotográfica también es importante el rendimiento del móvil, que en este caso cuenta con el procesador Snapfragon 8 Gen 3, y una pantalla a la altura. Aquí hablamos de un panel AMOLED Liquid Display de 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco adaptativa que llega a los 120 Hz y una luminosidad que alcanza un pico de 3.000 nits, lo que permitirá ver el resultado de las fotografías con nitidez incluso cuando el sol impacte directamente sobre la pantalla. En lo que respecta a la grabación de vídeo, alcanza una calidad de 8K a 30 fps (en todas sus lentes) y 4K 60 fps en su cámara principal, además de mejorar su sistema de estabilización, incorporando además un modo cinemático que hará las tomas aún más espectaculares gracias a un balance de color predefinido a nivel de software. Para que los usuarios puedan grabar vídeo y tomar fotos sin preocuparse por la autonomía de este móvil, Xiaomi incorpora una batería de 5.000 mAh y ofrece una carga rápida de 90W, que promete el 100% de carga en 31 minutos (el cargador viene incluido en la caja en ambos modelos). EL XIAOMI 14 APUESTA POR EL EQUILIBRIO El modelo de entrada, Xiaomi 14, no se queda muy por detrás a nivel de especificaciones y será -con seguridad- la opción elegida por muchos fans de la marca por su relación calidad-precio. Además, se pone a la venta con una oferta de lanzamiento en España (disponible hasta el 18 de marzo) que incluye una tablet Xiaomi Pad 6, valorada en 399 euros, de regalo. El hermano menor de la familia llega con una pantalla de 6,36 pulgadas, que permite un sencillo agarre, gracias también a sus 8.2mm de grosor y 193 gramos de peso. Comparte con el modelo Ultra su tasa de refresco adaptativa hasta los 120Hz, el brillo máximo de 3.000 nits y su sistema de carga rápida de 90W, aunque en este caso monta una batería un poco más pequeña, con 4.610 mAh. La carga Wireless, por su parte, alcanza los 50W, frente a los 80W de Xiaomi 14 Ultra. En lo que respecta a las cámaras, avanza hacia la nueva generación de lentes codiseñadas con Leica, bautizada como Summilux, que aporta un punto extra de luminosidad al permitir alcanzar una apertura de diafragma f/1.6. En un módulo de cámara cuadrado, incorpora tres lentes con las siguientes características: una principal de 50 MP y 23mm; un teleobjetivo con una distancia focal de 75mm; y un gran angular (14mm). A todo esto, se suma un nuevo sensor de imagen, Light Fusion 900. Por último, Xiaomi no ha querido dejar pasar la oportunidad de ampliar su ecosistema de productos y aprovecha este evento, en el marco de la feria de telefonía más importante a nivel mundial, para anunciar el lanzamiento de la actualización de su pulsera de actividad más popular con Xiaomi Smart Band 8, y sus nuevos relojes inteligentes: Xiaomi Watch 2 y Xiaomi Watch S3, que también llegarán en breve al mercado español. Esta estrategia basada en el ecosistema de productos tendrá muy pronto un nuevo integrante: el primer coche eléctrico de la marca, Xiaomi SU7, que los fans de la marca esperan poder ver en persona en esta edición del MWC. Bajo el sistema operativo Xiaomi HyperOS y con un enfoque mucho más ambicioso, resumido en el concepto 'Human x Car x Home', Xiaomi busca garantizar una conexión 360º de todos los dispositivos conectados, con el automóvil como "un componente crucial".