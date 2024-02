VÍDEO: Lapid denuncia la violencia "antidemocrática" de la Policía durante las protestas en Tel Aviv (Israel)

El ex primer ministro de Israel y actual líder de la oposición, Yair Lapid, se ha pronunciado en contra de las fuerzas de seguridad israelíes después de que varios agentes cargaran de forma violenta contra los manifestantes que se han congregado este sábado en Tel Aviv para pedir la liberación de rehenes, la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu y la convocatoria de elecciones anticipadas. "La violencia policial de esta tarde contra los manifestantes, entre ellos las familias de los rehenes, es peligrosa, antidemocrática y no puede continuar", ha expresado Lapid en una publicación en su cuenta en la red social X, antes Twitter. El líder opositor israelí ha reivindicado en el mismo mensaje que "el derecho a protestar es un derecho fundamental" y ha defendido que "no se lo pueden arrebatar a los manifestantes con porras y cañones de agua". Este sábado, miles de manifestantes se han concentrado ante el cuartel militar de Kirya (Tel Aviv, Israel) y, tras guardar un minuto de silencio por los más de 500 militares muertos desde el 7 de octubre, han vuelto a protestar contra el Gobierno de Netanyahu y contra la guerra, así como contra la ley que exime a los estudiantes ultraortodoxos del servicio militar, aunque con cifras de asistencia lejanas a las de las protestas contra la reforma judicial de Netanyahu previas a la reactivación del conflicto armado. En el acto ha participado, entre otros, el exministro de Defensa Moshe Yaalon, quien ha reprochado al primer ministro su responsabilidad por el ataque del pasado 7 de octubre. "La responsabilidad de los jefes de la Defensa es clara (...), así que dejémosles luchar con paz mental, pero usted, Netanyahu, usted está al cargo, así que usted es culpable", ha argumentado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/846335/1/lapid-denuncia-violencia-antidemocratica-policia-protestas-tel-aviv TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06