Trump gana las primarias republicanas en Carolina del Sur, estado natal de Haley

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha ganado las primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur, según las proyecciones de medios como la CNN, con lo que arrebata casi todas las posibilidades de ganar a su principal contrincante Nikki Haley, que tenía las esperanzas puestas en un eventual triunfo en su estado natal. Con esta victoria, Trump se lleva a los 29 delegados que podía ganar y los 21 delegados restantes se otorgarán en función de los resultados de los distritos del Congreso, correspondiendo tres delegados al ganador en cada uno de los siete distritos del estado. Hasta ahora, en las primarias celebradas en los estados de Iowa, New Hampshire y Nevada y en el territorio de las Islas Vírgenes, Haley ha ganado 17 delegados y Trump 92. Se necesitan 1.215 delegados para ganar la nominación republicana. El expresidente ya ha salido a celebrar su victoria y, en un discurso recogido por la CNN, ha asegurado que los resultados proyectados suponen "una victoria aún mayor" de lo que se anticipó. "Nunca ha habido un espíritu como este", ha dicho Trump mientras se dirigía a una multitud que lo vitoreaba en su fiesta de vigilancia la noche de las elecciones en Columbia, añadiendo que "nunca había visto al Partido Republicano tan unificado como lo está ahora". "Esto ha sido un poco antes de lo que esperábamos y una victoria aún mayor de lo que esperábamos", ha zanjado. TRUMP CIMENTA SU VICTORIA A LA PRESIDENCIA REPUBLICANA Las primarias presidenciales republicanas de Carolina del Sur son vistas como la contienda más importante de la temporada, ya que, desde 1980, el único republicano que ha conseguido llegar a presidir el partido sin ganar en este estado fue Mitt Romney en 2012, por lo que esta victoria pone a Trump en un camino casi seguro para lograr su objetivo. Por otra parte, según los datos recogidos por la CNN, no hay ningún otro ejemplo en los últimos 40 años de una primaria presidencial en la que un candidato haya superado el déficit que ha alcanzado Haley en su estado natal, lo que significa la segunda señal de alerta para la candidata. Desde que comenzó la era primaria moderna en 1972, ningún candidato de un partido importante ha perdido su estado de origen durante la temporada de primarias. ¿SEGUIRÁ HALEY ADELANTE CON SU LUCHA? El equipo de Haley no ha dado una respuesta a su derrota por el momento, pero sus seguidores han asegurado que la van a seguir apoyando. "No creo que esto haya acabado", ha dicho a la CNN una de sus partidarias presente en la sala de la candidata, que mira con optimismo a las elecciones de Carolina del Norte. "Estamos a favor de cualquiera que esté en contra de Trump", se ha escuchado gritar a otro partidario de Haley en la sala, mientras que varias personas han asegurado que no confían en la proyección y que en general están frustrados con las encuestas. Nadie en la sala ha defendido que este sea el principio del fin para Haley, idea que comparte la propia candidata, ya que antes de estas primarias insistió que continuará en la carrera por la presidencia hasta, por lo menos, el Súper Martes de marzo. "Carolina del Sur votará el sábado. Pero el domingo seguiré postulándome para presidenta", ha dicho Haley, quien ha agregado que no se va a ir "a ninguna parte".