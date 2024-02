Sheinbaum denuncia acoso telefónico tras filtrarse su número telefónico en redes sociales

La candidata a la Presidencia de México de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ha denunciado este sábado que ha recibido "llamadas y mensajes de odio" porque "alguien" filtró en redes sociales su número de teléfono y el de otros cargos afines. "Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos", ha afirmado en una publicación en redes sociales. "Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas", ha añadido. La propia Shienbaum ha publicado una captura de un mensaje que la ataca con improperios como "narcocandidata", "narcogobiernomorena" o "narcodictadoramlo", en referencia al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. La mayoría hacen referencia a informaciones de las últimas semanas que vinculaban al Gobierno con el crimen organizado, "hechos que ya han sido desmentidos con anterioridad", ha resaltado Sheinbam. "A cambiar el número de teléfono", ha añadido la candidata de la coalición que agrupa al Movimiento Renovación Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Otro mensaje de Sheinbaum destaca que se encuentra trabajando desde su casa "afinando los últimos detalles de nuestras propuestas para presentar en nuestro arranque de campaña". "Nos vemos en el Zócalo el viernes 1 de marzo", ha recordado, en referencia a la fecha de inicio de campaña y presentación del programa electoral. Mientras, la principal rival de Sheinbam, Xóchitl Gálvez, ha cuestionado que se haya filtrado el número de teléfono de Sheinbaum y que "le late" que lo que buscan es "victimizarse" para cambiar de conversación y que no se hable más "de la investigación del 'New York Times'" que sostiene que López Obrador financió su campaña electoral con dinero procedente del narcotráfico y que filtró datos personales de dos periodistas. "A ver, ¿quién tiene el teléfono de Claudia? Sus allegados. Ellos pueden saber quién la filtró. Ya que dejen de victimizarse, que asuman las consecuencias" del "ataque del presidente López Obrador a dos periodistas", dijo en una entrevista recogida por el diario 'La Jornada'. Gálvez ha reconocido que no le consta que el Gobierno federal haya recibido dinero del narcotráfico en sus campañas del 2006 y 2018, "hay un testigo" que lo afirma y ella tiene certeza de que "ha apapachado al crimen organizado", por lo que lo mejor es que pida a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación de la DEA, la agencia antidroga estadounidense.