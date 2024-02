Ruth Lorenzo se entera por la prensa del tema que le ha dedicado Dani Martín a Ester Expósito

Dani Martín presentaba hace unos días su nuevo tema, titulado 'Ester Expósito' y las redes sociales se llenaban de comentarios negativos y de críticas al cantante por componer una canción a la actriz de 'Élite' y por algunas de sus estrofas. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito. Que no la conozco en persona y me tiene muy loco. La miro a ver si me mira y pasa de todo. Suena la foto y se ha puesto a bailar" se puede escuchar en el tema musical. La intérprete también se ha pronunciado al respecto y ha confesado que era conocedora que este tema saldría a la luz y aseguraba estar muy feliz con el resultado porque las canciones de Dani "me marcaron y acompañaron en tantos momentos que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar para de ella". Sin embargo, parece que no todos los artistas se han enterado de lo que ha pasado. Es el caso de Ruth Lorenzo, quien nos confesaba este viernes no haberse enterado de la canción que le ha dedicado Dani a Ester: "Madre mía, estoy perdidísima chicos, estoy metida grabando disco y no me entero de absolutamente nada. Me meteré a bichear y ya te cuento". Al preguntarle cómo se encuentra su corazón, nos desvelaba que hay que estar atentos por si hay alguien en su vida: "Feliz, muy bien" y le advertía a los reporteros: "Bueno, andar con los ojos abiertos, a ver si encontráis algo, por si acaso". Por último, la artista quiso mostrar su total apoyo a los vecinos valencianos tras el terrible incendio: "Hombre, por supuesto, o sea, es una tragedia lo que ha pasado en Valencia y estamos, yo creo que toda España conmovida, conmocionada, y con nuestros valencianos siempre".