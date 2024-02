Rosario Mohedano se niega a pronunciarse sobre la detención de Antonio Tejado

Rosario Mohedano no se quiso perder este sábado la celebración del 28 cumpleaños de su prima, Gloria Camila, en el Centro Comercial Oasiz de Torrejón de Ardoz. Un día de lo más especial porque no solo festejaba un año más, también presentaba la marca de ropa que ha creado junto a su socia, 'Bakkus'. Como era de esperar, la mayoría de los miembros de la familia Mohedano-Ortega se desplazaron hasta allí: José Antonio Rodríguez y Gloria Mohedano, Rocío y David Flores, José Ortega Cano, Mari Carmen Ortega y Aniceto, así como amigos de la joven. Alejada de las polémicas, la hija de Amador Mohedano siempre ha expresado públicamente su intención de que la familia permanezca unida a pesar de los inconvenientes que ha podido haber en el pasado. Y ese punto se encuentra. Rosario acudió junto a su madre, Rosa Benito, y dejó claro desde un primer momento que no iba a hacer ninguna declaración respecto a la noticia del año: la entrada en prisión de Antonio Tejado, padre de uno de sus hijos. Algo que no llamó la atención porque, como bien sabemos, desde hace años la cantante no habla sobre las polémicas que han azotado su vida o la de los suyos. Sin embargo, sí fue preguntada por ello o por lo menos se intentó... a lo que la artista se mostró tajante: "Me has dicho que no me ibas a preguntar" y recalcaba que de ese tema no iba a hacer ningún comentario: "Me has dicho que no me ibas a preguntar y por eso te estoy atendiendo". Rosario asistía al 28 cumpleaños de Gloria Camila y aseguraba que la joven está muy entusiasmada con la marca de ropa que ha creado, algo que llena de orgullo a toda la familia: "Hoy ha salido airosa y ahora queda lo mejor, que la gente conozca su marca y que compre su ropa".